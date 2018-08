Frühjahrsbelebung setzt sich im April fort

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Birkenfeld hat erneut abgenommen. Die Arbeitslosenquote ist von 5,8 auf 5,7 Prozent gesunken. Vor einem Jahr hatte sie 5,9 Prozent betragen.

Insgesamt waren 2474 Menschen arbeitslos, 38 weniger als vor Monatsfrist und 80 weniger als im April 2017. Gleichzeitig ist die Zahl der neu zu besetzenden Stellen im Landkreis Birkenfeld leicht gestiegen (1,1 Prozent) und liegt sogar um rund 50 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Im April waren 627 Arbeitsstellen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 27 Stellen mehr. Arbeitgeber haben im April 192 neue Arbeitsstellen ausgeschrieben – 66 mehr als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn sind 733 Stellen eingegangen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 123 oder 20 Prozent. Gleichzeitig wurden auch 200 Arbeitsstellen abgemeldet, 87 mehr als im Vorjahr. Von Januar bis April gab es insgesamt 676 Stellenabgänge, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 124 oder 22 Prozent.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, zu dem neben dem Landkreis Birkenfeld die Kreise Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück gehören, waren im April insgesamt 9455 Menschen ohne Arbeit, 259 oder 2,7 Prozent weniger als im März. Alle Personengruppen mit Ausnahme der Schwerbehinderten haben von diesem Rückgang profitiert. Damit setzt sich die Frühjahrsbelebung fort. Die Arbeitslosenquote ist von 5,2 Prozent im März auf 5,1 Prozent gesunken.

Im März hatte die Frühjahrsbelebung in allen Regionen des Agenturbezirks eingesetzt, diese jahreszeitlich übliche Entwicklung setzte sich im April fort. Die Entlastung fiel jedoch regional sehr unterschiedlich aus. Während die Arbeitslosigkeit im Raum Bad Kreuznach, im Hunsrück und auch in Idar-Oberstein weiter leicht rückläufig war, stagnierte sie in Kirn und stieg in Birkenfeld minimal an.

Leiterin sieht keinen Dämpfer

Für Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, bestimmen in erster Linie saisonale Gründe den Arbeitsmarkt im April. „Deutlich weniger Menschen meldeten sich arbeitslos. Insbesondere Absolventen von Aus- und Weiterbildung wurden seltener arbeitslos als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Auf der anderen Seite sollten wir unser Augenmerk in der nächsten Zeit auf die Stellenentwicklung und die Zahl der Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit richten“, sagte Sutter. Von einem Dämpfer für die seit Jahren anhaltende positive Entwicklung am Arbeitsmarkt möchte Sutter nicht sprechen. „Die Entwicklung bleibt stabil und gut, allenfalls die starke Dynamik könnte womöglich etwas nachlassen.“

Die Zahl der Bewerber, die sich auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei der Berufsberatung gemeldet haben, ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent gesunken. Von den 1809 Jugendlichen, die sich seit Oktober um einen Ausbildungsplatz kümmern, sind 874 noch immer auf der Suche – 17,2 Prozent weniger als im April 2017. Die Zahl der Ausbildungsstellen hingegen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen: Mit 2314 offenen Ausbildungsstellen seit Oktober wurde der Vorjahreswert um 9 Prozent überschritten. Davon sind noch 1230 Stellen frei, 1,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. In der Monatsbilanz für April stehen demnach 874 ausbildungssuchenden Menschen 1230 Angebote heimischer Betriebe gegenüber. ni