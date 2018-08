Freilichtbühne Mörschied: "Winnetou II" feiert auch ohne Old Shatterhand überzeugende Premiere

Not macht erfinderisch: Dieses Sprichwort hat auch im Land der Cowboys und Indianer seine Gültigkeit. Denn am Samstagabend stellten die mehr als 50 Darsteller der Freilichtbühne Mörschied bei der Premiere von „Winnetou II“ vor knapp 1000 Zuschauern auf der praktisch ausverkauften Tribüne eindrucksvoll unter Beweis, dass die Inszenierung dieses Karl-May-Klassikers selbst dann bestens funktionieren kann, wenn eine zentrale Figur fehlt.

Beim Auftakt der inzwischen schon 29. Spielzeit auf der Freilichtbühne musste der Häuptling der Apachen – wie gewohnt souverän gemimt von Eric Nisius – bei nahezu perfekten äußeren Bedingungen das Abenteuer gegen den kriegerischen Stamm der Poncas und einen fiesen Ölbaron, gespielt von Marcel Gillmann, der auch Regie führte, nämlich ausgerechnet ohne seinen Blutsbruder Old Shatterhand bestreiten.

Der Grund: Wie schon 2017, als Nisius bei einer Aufführung schwer stürzte und für den Rest der Saison durch Freilichtbühnen-Gründer Arnd Limpinsel ersetzt werden musste, blieb dem Ensemble auch in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit das Pech treu. „Geht das schon wieder los.“ Mit diesem Stoßseufzer trat Nisius, bevor die Aufführung begann, noch in Zivil vor das Publikum – darunter Ministerpräsidentin Malu Dreyer als besonderer Ehrengast –, um zu berichten, was Unvorhergesehenes geschehen war.

Bei den Proben wurde Hans-Joachim Klein, der seit vielen Jahren Old Shatterhand verkörpert und zugleich Vorsitzender des Freilichtbühnenvereins ist, eine Woche vor der Premiere ebenfalls vom Pferd abgeworfen. Er brach sich bei diesem Unfall mehrere Rippen, liegt nach wie vor im Krankenhaus, befindet sich aber wieder auf dem Weg der Besserung, wie Nisius berichtete.

Weil niemand in der Kürze der Zeit den Text hätte einstudieren können, um die Rolle zu übernehmen, fasste Regisseur Gillmann deshalb den Entschluss, das Drehbuch umzuschreiben, auf Old Shatterhand komplett zu verzichten und stattdessen die Figur eines anderen Westmanns und Winnetou-Freunds, der in diesem Karl-May-Stück glücklicherweise ohnehin mit von der Partie ist, noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Die Rede ist von Old Firehand (Jan Christian Ries), der kurzerhand als nun wichtigster Weggefährte des Apachenhäuptlings fungierte – und diese Aufgabe mit Bravour meisterte, wie sich in den folgenden rund zweieinhalb Stunden zeigen sollte.

Denn Nisius hatte den Zuschauern nicht zu viel versprochen, als er ihnen ankündigte: „Der Handlungsfaden bleibt gleich, es ist immer noch ein richtig rundes Stück, und Sie werden damit denselben Spaß haben.“

Genau so war es dann auch: Packende Zweikämpfe, actiongeladene Reitszenen, dazwischen auch mal eine Tanzeinlage und so manche humoristische Szene, für die Sam Hawkens (Sebastian Scholz) und vor allem sein Kompagnon, die breit sächselnde „Tante Droll“ (Lars Lichtenberger), zuständig waren, prägten das für eine Laientruppe bemerkenswert professionell inszenierte Geschehen.

Dazu kamen auch diesmal selbstverständlich etliche pyrotechnische Spezialeffekte, bei denen es gewaltig rummste und krachte. Das lag vor allem am Stamm der Poncas und deren weißem Häuptling Parranoh – eine Rolle, die Alexander Klein ebenso überzeugend ausfüllte wie Marcel Gillmann, der als Emery Forster, ein skrupelloser Besitzer einer Ölförderstation in der Siedlung New Venango der zweite Bösewicht in diesem Stück war.

Dieses intrigante Duo zettelt im Verlauf der Handlung gleich mehrere Gewalttaten an. Parranoh beispielsweise sinnt fortwährend auf Rache, weil ihn gleich zu Beginn Ribanna (Vanessa Nisius), die Tochter von Tah-scha-tunga (Bernhard Ebinger), dem Häuptling der Assiniboines, abgewiesen hat. Ihr Herz gehört nämlich Old Firehand, was sie Winnetou, der sich selbst Hoffnungen gemacht hat, bei einer Szene unter einem aus den Kulissenaufbauten rauschenden Wasserfall gesteht. Selbst nach einem Zeitsprung von 13 Jahren – in der Zwischenzeit war aus Old Firehands und Ribannas Sohn Harry (Sully Dreher) schon ein draufgängerischer Jugendlicher geworden – ist die Schmach der abgewiesenen Liebe für Parranoh nicht vergessen. Angezettelt von Forster, der seine Ölstation mitten in den Weidegründen der Assiniboines gebaut und deshalb Probleme mit ihnen hat, überfällt der Ponca-Häuptling das Dorf der Assiniboines, brennt es nieder und tötet die schöne Ribanna.

Damit aber nicht genug: Parranoh und Forster trachten voll Hass danach, auch Harry, der glücklicherweise zuvor in einer Felsenfestung in Sicherheit gebracht wird, und Old Firehand in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Doch mithilfe von Winnetou, Hawkens und „Tante Droll“ misslingt dieses Unterfangen.

Stattdessen kommt es schließlich zum Showdown in Old Venango, über dessen Ausgang nur so viel verraten sei: Es gibt dabei einen spektakulären Stunt zu sehen, bei dem ein Akteur, in Flammen stehend, in die Tiefe stürzt, und auch auf ein Happy End müssen die Zuschauer nicht verzichten.

Diese spendeten den Akteuren der Freilichtbühne anschließend stehend Applaus, und stellvertretend für sicher viele Besucher zollten Christine und Gerhard Huwer aus Freisen den Darstellern der Freilichtbühne ein großes Lob. „Dass Old Shatterhand nicht dabei war, fanden wir überhaupt nicht schlimm. Es hat uns nichts gefehlt. Die Aufführung war wie immer ein schönes Erlebnis.“ Auch Regisseur Gillmann betonte am Schluss im NZ-Gespräch: „Wir sind mit der Premiere sehr zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten haben zwar nicht gepasst. Die sind aber vermutlich nur uns und kaum jemandem im Publikum aufgefallen.“

Den Zuschauern wurde übrigens wie beim Saisonauftakt üblich noch eine besondere Zugabe geboten, denn sie bekamen im klaren Nachthimmel ein schlichtweg grandioses Feuerwerk zu sehen, das Pyrotechnikexperte Ronny Bier gezündet hatte. Axel Munsteiner

„Winnetou II“ wird bis zum 22. Juli auf der Freilichtbühne Mörschied aufgeführt. Gespielt wird jeweils samstags um 20.15 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.