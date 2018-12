Ortsbürgermeister Dirk Schröter hat den Schuldenstand für Frauenberg in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf 449.100 Euro an Krediten und 189.100 an die VG-Kasse beziffert, was einen Gesamtschuldenstand von 620.000 Euro für die 400 Einwohner zählende Gemeinde ergibt. Als Ursache nannte er die mangelnde Finanzausstattung und ein gewachsenes Aufgabenspektrum. Bei künftig sinkenden Steuereinnahmen drohe eine nachhaltige Verschlechterung bis hin zur Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Trotz der hohen Verschuldung und obwohl die Ortsgemeinde die freiwilligen Leistungen zurückfahren muss, sprach sich der Rat dafür aus, auch nächstes Jahr die fünf Ortsvereine mit insgesamt 900 Euro zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (462 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.