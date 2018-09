Fotovoltaik statt Fußball auf dem Sportplatz

Die Ortsgemeinde Schmidthachenbach möchte den Pachtvertrag mit dem Sportverein über den Sportplatz auflösen und Fotovoltaikanlagen dort installieren, wo vor wenigen Jahren der SV 1959 Schmidthachenbach noch munter Fußball gespielt hat. Der Hartplatz wird nämlich schon seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt.

Gespräche zwischen Mitgliedern des Ortsgemeinderates und des Vereins haben bereits stattgefunden. Bei der Jahreshauptversammlung des SVS wurden die Pläne der Ortsgemeinde abgesegnet. Nur wenige Tage später, in seiner jüngsten Sitzung, hat der Ortsgemeinderat die weitere Vorgehensweise besprochen und entsprechende Schritte in die Wege geleitet.

Mit Fotovoltaik lässt sich nicht das große Geld verdienen

Ortsbürgermeister Roger Stumm weiß, dass sich mit Fotovoltaik „nicht das große Geld“ verdienen lässt. Doch für ihn ist diese Maßnahme ein weiterer Puzzlestein, um den Ort fit für die Zukunft zu machen. Das Unterfangen soll mit der OIE umgesetzt werden. Das Energieunternehmen wurde ermächtigt, das Unterfangen zu realisieren. Verträge seien zwar noch nicht unterzeichnet, sagte Ortsbürgermeister Stumm, aber er sei guten Mutes. Zunächst gelte es, noch erforderliche Genehmigungen einzuholen. Schließlich müssten ja auch Versorgungsleitungen gelegt werden. Die OIE möchte dies wohl schon in den Sommerferien umsetzen. Roger Stumm würde sich freuen, wenn das klappen würde.

Ifas hat den Auftrag für ein Quartierskonzept erhalten

Doch im Ort tut sich derzeit noch einiges mehr. Der Ortsbürgermeister und die Mitglieder des Ortsgemeinderates haben noch viel vor. Passend zum Thema Fotovoltaik, bemüht sich die Gemeinde derzeit um ein Quartierskonzept für das Dorf. Die entsprechenden Anträge sind gestellt, Fördergelder wurden bereits zugesagt. Als Partner wird das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) des Umwelt-Campus Birkenfeld fungieren. Auch dies ist in der jüngsten Ratssitzung beschlossen worden. Ifas ist, nachdem der Auftrag ausgeschrieben worden war, der günstigste Anbieter und wurde nun beauftragt, alle weiteren notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Besonders das Gemeinschaftshaus hat Renovierungsbedarf. Unter anderem wird dort noch per teurer Nachtspeicherheizung Wärme erzeugt, auch die Lampen sind veraltet.

Zunächst aber steht die Sanierung der Brücke über den Großbach in der Brückenstraße auf dem Programm. Die Deckschicht ist stark in Mitleidenschaft gezogen und muss erneuert werden, damit der Brückenkörper geschützt bleibt. Schätzungsweise zwischen 85.000 und 90.000 Euro kostet das Unterfangen. Zuschüsse in Höhe von 44.000 Euro werden gewährt. Die Bauarbeiten werden, wenn das Wetter langsam wieder besser wird, in Kürze beginnen.

Den Großbach betreffen auch weitere Pläne. Stumm und seine Mitstreiter wollen im Rahmen der Aktion „Blau plus“ den Bachlauf renaturieren. Der Ortsbürgermeister hat bereits zahlreiche Gespräche mit Anwohnern geführt, weil die Gemeinde für dieses Projekt mehrere Grundstücke benötigt. Einige Bürger hätten bereits Bereitschaft signalisiert, angrenzende Flächen an die Ortsgemeinde verkaufen zu wollen. Außerdem müssen noch diverse Genehmigungen besorgt werden. „Das Ganze wird sich zwei bis drei Jahre hinziehen“, denkt Stumm.

Hauptaugenmerk wird derzeit auf das gemeinsame Kinderfest gelegt, das im Juni steigen soll. Sportverein, Musikverein, Gesangverein, Kirchengemeinde, Angelverein, Naturschutzfreunde und Feuerwehr feilen schon länger am Programm. Ortsbürgermeister Stumm freut sich, dass die Zusammenarbeit so reibungslos funktioniert. Er schaut aber nicht nur deshalb hoffnungsvoll in die Zukunft.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch