Mathias Huber arbeitet an einem Buch über die Geschichte der Straßenbahn in Idar-Oberstein. Er sucht Zeitzeugen und Fotos. Mehr als ein halbes Jahrhundert ratterte sie durch unsere Straßen, vom Bahnhof über „Gilsbachs Eck“ bis an den Alexanderplatz in Idar. Heute, gut 60 Jahre später, erinnert kaum noch etwas an das einst so wichtige und moderne Verkehrsmittel. In einem Fotoband sollen nun die Erinnerungen wieder lebendig werden.

Fotoband soll Erinnerungen wecken 1 von 4 Die Straßenbahn in Idar am Alexanderplatz. Das kolorierte Bild ist vermutlich Ende der 1940er-Jahre entstanden, vermutet Huber. 2 von 4 Auf dem Bild sieht man die Straßenbahn beim Wechsel der Fahrspur in Höhe des heutigen Börsenparkplatzes in Idar. 3 von 4 Das Cover des geplanten Buches zeigt eine Aufnahme, die in Höhe des Elektrizitätswerkes um 1910 aufgenommen wurde. „Die Bahn stünde heute im OIE-Kreisel. Unter der Brücke fließt der Vollmersbach“, weiß Mathias Huber. Fotos: privat » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Autor, Mathias Huber aus Idar, ist seit seiner Kindheit von Bahnen fasziniert. Das Hobby ist längst zum Beruf geworden: Huber arbeitet seit vielen Jahren für die Deutsche Bahn. Nun widmet sich der 44-Jährige seiner Heimatstadt und der Geschichte der hiesigen Straßenbahn. Ausschlaggebend für die Idee war ein Artikel in der Nahe-Zeitung vor einigen Jahren, der sich mit genau diesem Thema befasste. Darin stand unter anderem, dass im Ersten Weltkrieg ein Straßenbahnanschluss von der Hauptstraße zum Marktplatz in Idar existierte. „Davon hatte ich noch nie etwas gehört. Das ließ mir keine Ruhe“, erzählt Huber, „und so fing ich an, ältere Idarer Bürger zu befragen.“ Von da an reifte die Idee, ein Buch über die Geschichte der Straßenbahn in Idar-Oberstein zu veröffentlichen.

In den folgenden Monaten stöberte er im Stadtarchiv, in alten Heimatkalendern, in Fachmagazinen – und wurde fündig. Auch mit der Unterstützung vieler aktiver und ehemaliger OIE-/RWE-Mitarbeiter konnte Huber inzwischen mehr als 160 Bilder und knapp 30 Dokumente wie Fahrpläne oder Dienstpläne zusammentragen. Aber er vermutet, dass noch mehr Fotoschätze in den privaten Alben der Bürger schlummern. Deshalb hat er sich an die Nahe-Zeitung gewandt. „Vielleicht ist ja unter den NZ-Lesern jemand, der noch Bilder aus der Ära zwischen 1900 und 1956 hat“, hofft Huber. „Es wäre schade, wenn sich erst nach der Buchveröffentlichung Bürger melden würden und das eine oder andere Bild doch noch auftaucht.“

Der erste Rohentwurf des Buches ist bereits fertig, „aber für ein interessantes Foto ist immer noch Platz“, meint Huber. Wenn alles klappt, soll der Band im kommenden Jahr veröffentlicht werden.