Foto AG des Kunstvereins Obere Nahe holt Verborgenes ans Licht

Ein Jubiläum kann die Foto AG des Kunstvereins Obere Nahe in diesen Tagen feiern: Im 25. Jahr ihres Bestehens zeigt sie auch ihre 25. Jahresausstellung. Seit gut zwei Jahrzehnten finden diese Ausstellungen in der Kreissparkassenfiliale in Idar statt, und das ist auch dieses Mal nicht anders. „Altes Handwerk – Vergangene Industrie“ lautet die aktuelle Themenstellung, und da gibt es in der Region eine ganze Menge an Motiven – aber man muss sie oftmals erst entdecken. „Diese Fotografien holen Verborgenes ans Licht“, erklärte Leonhard Stibitz, Marketingleiter der Kreissparkasse, bei der Eröffnung der Ausstellung. „Und die besondere Betrachtung der Motive, die spezielle Sichtweisen der Fotografen und deren künstlerische Umsetzung machen das Ganze spannend.“

Großen Raum in der Ausstellung nehmen alte Schleifereien und Mühlen ein. Gleich sechs dieser Betriebsstätten, drei in Siesbach und drei in Schwollen, hat sich Jürgen Cullmann, der Sprecher der Gruppe, vorgenommen. Das Besondere an seinen Aufnahmen: Die Gebäude sind alle in der blauen Stunde, also während der Abenddämmerung, aufgenommen und dabei gleichzeitig von innen und außen beleuchtet worden.

Dadurch werden die sonst eher unscheinbaren und in ihrer Umgebung kaum wahrgenommenen Orte sowohl aus ihrem Umfeld hervorgehoben als auch als Arbeitsstätten und mit ihren Funktionen in den Fokus gerückt. Einen anderen Kniff wendet Klaus Doch an. Er hat sich in der Hahnenmühe bei Herrstein umgesehen und mit HDR-Technik fotografiert, sodass seine Detailaufnahmen von Werkzeugen und Gerätschaften den Stillleben alter Meister ähneln. Von der alten Technik in der Hahnenmühle hat sich auch Gerhard Ding beeindrucken lassen, der zudem noch ein Bilder vom früheren Ton- und Ziegelwerk und der Ölmühle in Birkenfeld beisteuerte.

Jürgen Heyer hat sich von Hufeisen, Werkzeugen und Ölkännchen der alten Hufschmiede in Tiefenstein inspirieren lassen und durch dezente digitale Nachbearbeitung Rost und Verfall ästhetisiert. Ebenfalls dem heimischen Handwerk hat sich Karl-Jürgen Strack gewidmet und eine alte Schleiferei in Tiefenstein sowie die Achatschleife Biehl an der Asbacher Hütte besucht. Für den genauen Betrachter seiner Fotos gibt es da einige Kuriositäten zu entdecken wie etwa Kittstäbchen aus dem ungewohnten Material Schiefer oder brennende Glühbirnen mit Kohlendraht, die – noch ohne eingebauten Verschleißfaktor – auch nach einem Jahrhundert noch funktionieren.

Auf die Spur des alten Schleiferhandwerks hat sich Sylvia Rothgerber begeben, die im Obersteiner Mineralienmuseum Details des dort aufgebauten Originalarbeitsplatzes abgelichtet hat und so einen Eindruck von der Mühsal dieses Berufes vermittelt.

Ein Stück über die Kreis- und Landesgrenze hinaus haben sich die Fotografen Klaus Ruznicki und Bernard Cazaux begeben. Sie haben das imposante Weltkulturerbe Völklinger Hütte besucht. Dabei hat sich Ruznicki vor allem von der Linienführung und Geometrie der unzähligen Rohre, Streben und Verbindungen des früheren Stahlwerkes inspirieren lassen, während Cazaux sich beeindruckt von der Größe der Anlagen zeigte, vor denen der Mensch sich oftmals wie ein Zwerg vorkommt.

Einen Ort habe man bei der Auswahl bewusst ausgespart, erklärte Gruppensprecher Cullmann: das Industriedenkmal Bengel in Oberstein. Denn dort laufe schon seit geraumer Zeit ein Projekt der gesamten Gruppe, dessen Resultate in einer eigenen Ausstellung bei Bengel am 9. September am Tag des offenen Denkmals vorgestellt werden und dann dort bis zum 14. Dezember zu sehen sein werden.

Noch bis zum 12. Juni können sich die Freunde der Kunstvereinsfotografen und alter Handwerks- und Industriekultur zunächst einmal an der aktuellen Jahresausstellung erfreuen, die – wie Filialleiter Michael Hiebel betonte – immer ein Highlight für das Sparkassenpublikum in Idar sei und von diesem auch stets gut angenommen werde. „Weil die Fotografen solche verborgenen Schätze mit offenen Augen und offener Linse betrachten, erscheinen sie auch für den Betrachter der Bilder in einem neuen Licht“, so Hiebel.

Jörg Staiber