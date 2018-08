Forstwirtschaft: Wie gelangt der Stamm zur Verarbeitung?

Nationalpark und Wirtschaftswald sind Strukturen mit völlig unterschiedlichen Zielen. Im Schutzgebiet, dem Park, wird auf lange Sicht die Natur sich selbst überlassen und mit wissenschaftlicher Begleitung beobachtet, wie sie sich entwickelt. Er bringt Touristen in die Region, das ist aus ökonomischer Sicht der wichtigste Faktor. Im Wirtschaftswald werden Bäume gehauen, um sie zu verkaufen – immer unter dem Gesichtspunkt, nachhaltig zu arbeiten: Welche Bäume können gefällt, wo soll was aufgeforstet werden – man will sich ja nicht seine Arbeitsgrundlage zerstören.

Sven Wagner, Technischer Produktionsassistent, und Bernd Lischke in der Maschine bei der Arbeit im Wald Foto: Forstamt Birkenfeld

„Forstleute ernten nur so viel Holz, wie nachwächst“, lässt Landesforsten, die Zentralstelle der rheinland-pfälzischen Forstverwaltung mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße, auf Infotafeln wissen. Die stehen an vielen Forstwegen im Land und erklären dem Passanten, welches Holz dort gerade eingeschlagen und wozu es verarbeitet wird: Man will um Verständnis werben für die Tätigkeit im Wirtschaftswald, die Wanderer und Spaziergänger oft in ihrem Freizeitvergnügen stört.

Die NZ hat sich in der Abteilung Technische Produktion (TP) im Forstamt Birkenfeld von Sven Wagner erklären lassen, wie – grob gesagt – der Stamm aus dem Wald zum Holzverarbeitungsbetrieb gelangt. Keiner kann das besser beschreiben als Wagner: Er ist der technische Produktionsleiter und hält zusammen mit seinen beiden Assistenten und dem Holzverkauf den Kontakt zu den fünf Revierförstern des Forstamts: Das Birkenfelder Amt ist ihre Dienststelle, dessen Leiter Georg Graf von Plettenberg ihr Vorgesetzter. Die TP hat eigenes Personal (13 Forstwirte), sie arbeitet mit Unternehmern zusammen (Harvester, Holzeinschlag, Rückung) und ist für den Holzfluss (Verkauf und Logistik) zuständig.

Verbunden ist Wagner mit dem Holzmarktservice der Landesforstverwaltung, der den Holzverkauf für Großkunden koordiniert. Zum 1. Januar gibt es eine Änderung: Ab diesem Stichtag wird der Kommunalwald von Vermarktungsgesellschaften betreut (die NZ berichtete), Wagner kommentiert die Neuerung: „Der Umbau der Holzvermarktung wird durch ein Kartellrechtsverfahren notwendig und stellt für die Technische Produktion kein wirkliches Problem dar. Die kommunale Holzvermarktung muss das Gleiche leisten wie der Holzmarktservice von Landesforsten vorher, alles wird weiterlaufen wie bisher.“

Wagner schreibt auch auf der Vergabeplattform des Landes Aufträge für Forstarbeiten aus. Vorteil: Potenzielle Holzernteunternehmen müssen nicht die Verbindung zum einzelnen Revierleiter suchen, sie haben mit der TP einen zentralen Ansprechpartner. Ausschreibungen sind allerdings auch verpflichtend bei der öffentlichen Hand. Die Technische Produktion ist ein relativ neues Gebilde in der Forst-Organisationsstruktur. Im Forstamt Birkenfeld gibt es sie seit dem Jahr 2006.

Nachhaltigkeit im Blick

Die Produktionskette fängt mit den Revierleitern an. Sie erstellen einen Betriebsplan, wo welche Baumart in ihrem Bereich gefällt wird, wie viele Festmeter Holz geschlagen werden können, ohne dass die Waldstruktur nachhaltig gestört wird. Jeder Revierleiter schreibt einen Forstwirtschaftsplan, lässt sich den Plan vom zuständigen Stadt- oder Ortsgemeinderat genehmigen und schickt ihn ans Forstamt. Sind alle Pläne der fünf Revierleiter eingesammelt, dann hat Wagner einen Überblick über Art und Menge des Holzes, das für den Verkauf zur Verfügung steht, und schickt eine Mengenmeldung an den Holzmarktservice. Alle vier Reviere, die von Landesforsten bewirtschaftet werden, und bis zur Neuregelung im kommenden Jahr das Revier Hunsrück-Nahe, in dem sich elf Orte der Verbandsgemeinde Birkenfeld in einem Kommunalforstrevier zusammengeschlossen haben und einen kommunalen Förster beschäftigen (im Kommunalrevier ist das Forstamt nur für den Holzverkauf zuständig), sind an das zentrale Bearbeitungssystem der TP angeschlossen. Die TP meldet dem Holzmarktservice des Landes, wie viel von welcher Baumart aus dem Bereich des Forstamts Birkenfeld 2018 vermarktet werden soll.

Der Holzmarktservice besteht aus zwei Regionalbüros, eins in Hermeskeil, das andere in Dahn; dort werden die Aufträge für größere Holzmengen und Spezialsegmente vergeben. Aus kartellrechtlichen Gründen soll es ab 2019 auch einen kommunalen Holzmarktservice im Land geben, insgesamt sind es dann fünf Regionalbüros. „Der Holzmarkservice sagt uns, an welchen Kunden wir wann zu liefern haben, manchmal auf den Monat genau“, erklärt Wagner. Seine Abteilung kann nur Vorschläge machen, wie das von ihr gemeldete Holz verwendet werden könnte, mehr nicht. Der Vorteil für den Großkunden: Er muss sich nicht mit den einzelnen Forstämtern in Verbindung setzen, sondern hat mit den von den beiden auf jeweils eigene Marktsegmente spezialisierten Regionalbüros einen zentralen Ansprechpartner.

Zentral gesteuert werden auch die Aufträge fürs Holzschlagen. Das Land hat eine Vergabeplattform im Internet, die Technische Produktion gibt jedes Vierteljahr eine Ausschreibung heraus, auf die sich Harvesterunternehmen melden können. Es gibt einen Pool, in dem sich 57 dieser Firmen registriert haben. „Wenn ich eine Ausschreibung wegschicke, werden die 57 automatisch benachrichtigt.“ Harvester (Harvest ist Englisch und bedeutet Ernte) sind Fahrzeuge, die Bäume fällen, Äste entfernen, die Stämme in vorgegebene Längen schneiden und für den Forwarder bereitlegen. Der Forwarder ist ein Rückeschlepper, der die Stämme dort ablegt, wo sie später ein Lkw zum Transport ins Sägewerk aufnimmt. Es gibt Stellen im Wald, die der breite und schwere Harvester nicht anfahren kann – dort zieht ein Rückeschlepper die Bäume mit einer Seilwinde zum Harvester. Das alles muss in der Planung bedacht werden.

Digitale Abfuhrkarten

Im Wald wird in den Bordcomputer der Erntemaschinen eingegeben, wie lang, wie dick, von welcher Qualität das zu fällende Holz sein soll. Das Fahrzeug wird auf den Platz eingewiesen, auf dem die Bäume gefällt werden sollen. Der Revierleiter hat die zu fällenden Bäume markiert, die Fahrlinien, die „Wertträger“ unter den Bäumen – jene, die bis zum Schluss stehen bleiben sollen. Rettungspunkte müssen angegeben sein – gut zu erreichen für Rettungsfahrzeuge, Handyempfang muss möglich sein, sonst kann im Ernstfall kein Notruf abgesetzt werden. Die Einweisung des Harvesters durch den Revierförster muss vorab dokumentiert und dem beauftragten Unternehmen zugeschickt werden, es muss klar sein, wo Absperrungen stehen sollen, wie viele Festmeter gefällt werden, wie dick die Bäume sind und, und, und ... Wagner verschickt über einen standardisierten Plan eine Reihe von Informationen an das beauftragte Unternehmen weiter.

Wenn das Holz fertig gerückt am Waldweg liegt, nimmt der Revierleiter die Arbeiten ab. Die TP vermisst die Holzpolter, die auf dem Sammelplatz zum Abtransport bereitliegen (zum Teil wird das mit einer fototechnischen Vermessungssoftware erledigt), die Polter werden beschriftet und erhalten eine Nummer. Die Daten der Polter werden in einem Kataster erfasst – so weiß man zu jeder Zeit, wo welches Holz im Wald liegt.

Dann werden die Daten ins Holzvermarktungsprogramm des Forstamts eingegeben, die Abteilung Holzverkauf meldet sie dem Kunden. Die TP erstellt für jeden Kunden eine digitale Abfuhrkarte, damit der Einkäufer und später auch der Lkw des Kunden seinen Holzpolter selbstständig im Wald finden kann. Die Abteilung Holzverkauf des Forstamts erstellt die Rechnung für den Kunden und kontrolliert die Bezahlung, dann teilt der Lkw-Fahrer der TP mit, wann er das Holz ins Werk transportieren will.

Dass die TP eins der verantwortlichen Organe im Forstamt Birkenfeld ist, wissen in der Öffentlichkeit bislang noch nicht viele. Wenig bemerkt zu werden, habe auch seine Vorteile, meint Wagner. „Wir sind Teil einer Dienstleistungsbehörde: Wer etwas von uns wissen will, der muss uns einfach nur fragen.“

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer