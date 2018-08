Food- und Shoppingnacht hat Potenzial

Fürs erste Mal lief es durchaus gut. Kein Sommermärchen, aber eine Veranstaltung, die sich ausbauen lässt: Mit der Food- und Shoppingnacht am Freitag hat die Fördergemeinschaft (FöG) der Stadt Birkenfeld einen weiteren Aktionstag in ihrem Veranstaltungskalender. Wie es weitergeht, werden FöG-Vorsitzender Karl-Heinz Roth und seine Mitstreiter in der Nachbesprechung erörtern. Sicher wird Roth seinen Standpunkt verteidigen: Ideen entwickeln, Neues versuchen, im Gespräch bleiben. „Sonst“, sagt er, „wird man abgehängt. Wenn wir nichts machen, geschieht nichts.“ Nicht nur Fußballer haben dafür eine Metapher: Man muss am Ball bleiben.

Auch AH Mode ließ während der Food- und Shoppingnacht die Pforten länger geöffnet. Insgesamt ist die Zahl der teilnehmenden Einzelhändler aber noch deutlich steigerbar. Foto: Reiner Drumm

Die Food- und Shoppingnacht ist so ein Versuch, am Ball zu bleiben. Und an manchen Stellen sah sie gelungen aus. Am Treibhaus zum Beispiel: Dort gab der Musikverein Birkenfeld ein Sommerkonzert, vor den Musikern waren mehrere Reihen Stühle aufgestellt, alle besetzt, es gab zu essen und zu trinken. Ein warmer Sommerabend mit Musik, das gefiel vielen Leuten. Später, als es kühler wurde und die Musiker ihre Instrumente eingepackt hatten, zogen viele Zuhörer an den Kirchplatz: Vor einem Weinstand bildete sich eine Traube von Menschen, zwei junge Sänger, die in der Hauptstraße vorm Artechino standen, zogen sich, als es frischer geworden war, ins Café zurück und sangen dort weiter, Und in der Achtstraße wurde es an manchen Stellen eng, wenn die Menschen durch die Straße gingen oder auch stehen blieben: Auf der einen Seite spielten die Dippelbrüder, auf der anderen waren die Außenterrassen von Pizzeria, Eiscafé Venezia und Oldenburger Hof geöffnet, kaum ein Stuhl blieb leer, kein Tisch unbesetzt.

Neu ist dieses Sommerfeeling in der Achtstraße nicht. Von dort ging die Idee für diese Sommerabendaktion aus: Noch im vorigen Jahr wurde in der Achtstraße gefeiert, jetzt wurde der Rahmen deutlich größer. Aus dem größeren Straßenfest wurde eine Aktion der Fördergemeinschaft, von der Wasserschieder Straße über den Kirchplatz bis zum Treibhaus wurde gefeiert. Einige Marktbuden waren um den Kirchplatz aufgestellt (mit dem Weinstand als zentraler Anlaufstelle für viele Innenstadtbummler), Autohändler stellten ihre neuen Modelle vor, an Straßenecken standen Musiker und Sänger, am Kirchplatz legte der Birkenfelder Schachverein zwei Schachmatten mit kniehohen Spielfiguren aus, an Tischen daneben spielten Jugendliche aus dem Verein Schach mit Zeitnahme.

Die Gastronomie gab ihr Bestes: Einige verließen sich auf ihre altbewährten Rezepte, andere boten das Besondere: Im Oldenburger Hof gab es gegrillten Fisch, im Alt-Birkenfeld in der Wasserschieder Straße persischen Grillspieß. An der Zusammenstellung von Künstlern und Speiseangeboten hatte Susanne Munz mitgearbeitet, die Kultursachbearbeiterin in der Verbandsgemeindeverwaltung.

15 bis 20 Mitglieder der Fördergemeinschaft beteiligten sich an der Food- und Shoppingnacht, Autohäuser und Gastronomen inklusive. Die Zahl an Einzelhändlern blieb dagegen überschaubar. In der Hauptstraße war kaum ein Mensch jenseits der früheren Pizzeria zu sehen, dort nahmen wenige Händler an diesem verlängerten Freitagsshopping teil. Erst als Friederike Siemer begann, auf ihrer Harfe zu spielen, kamen einige Passanten in diesen Teil. In der Vorbereitung zu diesem Shoppingabend hätte einiges besser laufen können, erklärte Karl-Heinz Roth. Wenn man nicht rechtzeitig weiß, welche Einzelhändler mitmachen, könne man auch nicht das Programm, so organisieren, dass jeder erforderliche Bereich in der Innenstadt abgedeckt ist.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer