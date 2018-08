Flutkatastrophen lassen sich nicht verhindern: Gegen Starkregen gibt's kein wirksames Mittel

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Flutkatastrophen wie im Fischbachtal lassen sich – mal ganz abgesehen von den Kosten – auch mit größeren Rückhaltebecken und Kanalrohren nicht verhindern: So lautete die zentrale Botschaft von Ralf Schernikau, Hochwasser-Experte vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium, in der Kreisausschuss-Sitzung am Montagabend. Bei solchen Mengen Niederschlag wie am 27. Mai komme es zwangsläufig zu Hochwasser, weil Bäche in kurzer Zeit zu reißenden Flüssen werden. „Das lässt sich mit technischen Bauwerken nicht aufhalten.“