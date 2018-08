Fluthilfe: 400 000 Euro sind auf dem Konto

Die 400.000 sind voll: Nachdem der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes rund 22.000 Euro von seinem eigenen Spendenkonto für die Flutopfer in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen sowie Idar-Oberstein auf das gemeinsame Konto von Kreis und VG Herrstein transferiert hat, konnte Landrat Matthias Schneider in der jüngsten Kreistagssitzung den Durchbruch dieser Schallmauer verkünden. Schneider nutzte die Sitzung, die ausnahmsweise in Idar-Oberstein stattfand, um über den Sachstand bei der Unterstützung der Opfer der Hochwasserereignisse vom 27. und 31. Mai zu berichten.

So sieht er aus, der „Monte Scherbelino“, wie Landrat Matthias Schneider den gigantischen Sperrmüllhaufen auf der Deponie Reibertsbach scherzhaft nennt. Die knapp 800 Tonnen (!) sind Ergebnis der Hochwasserereignisse im Fischbachtal. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hatte auf eigene Kosten Müllcontainer für die von der Flut betroffenen Bürger aufstellen lassen und den Unrat anschließend auch abgefahren. Wie der Berg entsorgt werden soll, ist derzeit noch unklar. Die Entsorgungsunternehmen sind auf solche Mengen nicht eingestellt. Foto: Kreisverwaltung

Am kommenden Montag wird die Spendenkommission, bestehend aus Vertretern von Kreis, VG, den betroffenen Ortsbürgermeistern und zwei „Normalbürgern“ (das sind Hans-Joachim Billert vom Freundeskreis Nationalpark und der Unternehmer Ralph Effgen) erstmals zusammentreten, um zu beratschlagen, wie das Geld verteilt wird. Zur Regelung der Verteilung hatten Kreis- und VG-Verwaltung Herrstein eine Richtlinie erarbeitet, die vom Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet wurde (die NZ berichtete). Die Höhe der Zuwendungen bestimmt sich demnach einerseits nach dem Spendenaufkommen, andererseits soll das individuelle Schadensausmaß wesentliches Kriterium bei der Spendenvergabe sein. Dabei soll das Verfahren möglichst transparent abgewickelt werden.

Soforthilfen sind möglich

Festgelegt wurde bereits, dass sowohl Privatpersonen als auch Vereine und Unternehmen berechtigt sind, Anträge einzureichen. Die fünfseitigen Formulare können von der Internetseite der Kreisverwaltung ( www.landkreis-birkenfeld.de) heruntergeladen werden und müssen bis zum 31. Juli ausgefüllt vorliegen – bei der Kreisverwaltung, der VG- oder Stadtverwaltung oder den jeweiligen Ortsbürgermeistern.

Die Spendenkommission wird über die eingegangenen Anträge zeitnah beraten und entscheiden. Dabei werden Leistungen von Versicherungen und anderen Stellen (etwa direkte Spenden oder staatliche Hilfen) angerechnet. Die Auszahlung der Mittel soll Anfang August beginnen. In besonders schweren Fällen, über die die Spendenkommission befinden wird, können auch Soforthilfen ausgezahlt werden, informierte Landrat Schneider.

Bei der Verteilung wartet viel Arbeit auf die Kommission und die Verwaltung: Viele Spenden wurden sach- oder ortsgebunden erbracht. Zum Teil wollen Spender, dass ihr Geld an einen bestimmten Verein fließt oder in einer bestimmten Ortsgemeinde verbleibt. All diese Vorgaben sollen erfüllt werden, heißt es.

Mit der Finanzverwaltung sei abgesprochen, dass für Betroffene der Flutkatastrophe besondere Entlastungen gelten sollen – etwa Stundungen bei der Steuerlast, vereinfachte Nachweisverfahren (etwa bei Spenden) oder Sonderabschreibungen und Anpassungen bei Vorauszahlungen.

Auch vom Land Rheinland-Pfalz sind Zuwendungen möglich. Es wurden insgesamt 3,5 Millionen Euro für Betroffene in den Landkreisen Birkenfeld und Bitburg-Prüm zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt werden bis zu 50 Prozent der verbleibenden Schadensumme, nachdem die Versicherung gezahlt hat oder Spenden geflossen sind – im Höchstfall 50.000 Euro. Alternativ muss nachgewiesen werden, dass der Schaden nicht versicherbar war. Bei der Landeshilfe gelten Einkommenshöchstgrenzen von 22.050 Euro plus 8820 Euro pro zusätzlichem Haushaltsmitglied.

Landwirte können unter Umständen zusätzlich Fördermittel des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) etwa für die Feldwegesanierung bekommen – allerdings seien die Starkregenereignisse der letzten Maiwoche im Landkreis Birkenfeld amtlicherseits noch nicht als Naturkatastrophe anerkannt, was eine Voraussetzung der Förderung ist, informierte der Landrat.

Schneider verwies auch auf die vielen Sachspenden, die beim DRK, im Möbellager der Kreisverwaltung und bei privaten Sammelaktionen zusammengekommen sind und zum größten Teil bereits an Bedürftige weitergeleitet wurden. Zudem seien Rabatte bei verschiedenen Handelsketten (unter anderem Media Markt und OBI Idar-Oberstein) und Möbelhäusern (Möbel Preiss Kastellaun) ausgehandelt worden. Die Raiffeisenbank Nahetal mit Sitz in Fischbach hat zudem 30 Trocknungsgeräte angeschafft, die von Betroffenen unentgeltlich ausgeliehen werden können.

Dutzende solcher Geräte seien in den beiden Sporthallen in Niederwörresbach seit drei Wochen im Dauereinsatz, und immer noch würden Unmengen an Feuchtigkeit aus dem Gemäuer geholt. Zum Teil, so Schneider, habe sich Wasser in Hohlräumen gesammelt, was zu Faulungs- und Durchweichungsprozessen führe. Derzeit seien die Schäden an diesen Gebäuden noch nicht abschätzbar. Ähnlich sehe es bei der IGS Herrstein aus, wo ein Notbetrieb am Co-Sitz in Rhaunen installiert wurde. Wie lange Schüler und Lehrer mit dieser Notlösung klarkommen müssen, sei noch nicht abschätzbar.

Gigantischer Monte Scherbelino

Der Landrat erinnerte auch an die Unterstützung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises, der Müllcontainer für die von der Flut betroffenen Bürger aufstellen ließ und die gefüllten Behältnisse anschließend auf eigene Rechnung entsorgte. Derzeit lagern gut 800 Tonnen Sperrmüll (Schneider: „Der Monte Scherbelino“) auf der Mülldeponie Reibertsbach – wie der Berg entsorgt wird, ist derzeit noch unklar, da die Entsorgungsunternehmen keine so großen Kapazitäten haben.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt