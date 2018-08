Fluglärm: Die Problemzone heißt TRA-Lauter

Ein lang anhaltendes Dröhnen, ein donnerndes Grollen, zwischendurch ein ohrenbetäubender Knall: Fluglärm – und da wird wohl niemand ernsthaft widersprechen – kann bisweilen recht nervtötend und belastend sein. Vor allem jetzt im Frühling, wenn man in der Idylle des Gartens Erholung sucht. Im Kreis Birkenfeld ebbt die Welle der Beschwerden nicht ab, oft machen die Kritiker den Truppenübungsplatz Baumholder für den Krach verantwortlich. Doch die Angriffe treffen das falsche Ziel, die Hauptursache liegt woanders.

Optisch ganz schön, akustisch für viele ein Graus: Der Lärm, den Flugzeuge verursachen, stört viele Menschen im Nationalparklandkreis Birkenfeld. Ein Großteil der Geräuschkulisse stammt von militärischen Übungsflügen.

Foto: Reiner Drumm

TRA-Lauter, so heißt der Stein des Anstoßes. Diese technisch klingende Bezeichnung ist nichts anderes als eine Abkürzung. TRA steht für Temporary Reserved Airspace, zu deutsch: zeitweilig reservierter Luftraum. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, in das Einflüge von zivilen Luftfahrzeugen nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sind, da dieses für Übungen militärischer Luftfahrzeuge reserviert ist. Der TRA-Lauter ist in vier Quadranten aufgeteilt und erstreckt sich fast über das gesamte Saarland sowie über die südliche Hälfte von Rheinland-Pfalz – also auch den Kreis Birkenfeld und den Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Mit der App Flightradar24 kann man Flüge nachverfolgen.

Foto: Klee

„Amerikaner lassen die Sau raus“

Dieses Luftübungsgebiet sieht die Bürgerinitiative (BI) gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung als vordringliche Wurzel des Fluglärms in der Region. Vorstandsmitglied Holger Marzen wird noch konkreter. „Das Hauptproblem sind die Amerikaner“, sagt er plakativ. Damit meint er Kampfjets, die von der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel aus starten. „Bei Überschallflügen ab 36.000 Fuß sind es fast immer die Amerikaner“, fügt er hinzu. „Die lassen hier die Sau raus.“ Neben den US-Streitkräften seien aber auch immer wieder belgische Militärflieger im Bereich des TRA-Lauter unterwegs. „Die ganze NATO übt hier“, sagt Marzen bewusst überspitzt. Hinzu komme, dass Bundeswehrpiloten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern im saarländischen und rheinland-pfälzischen Luftraum ihr Training absolvierten, obwohl das auch anderswo in Deutschland möglich sei. „Der TRA-Lauter ist der meistbeflogene Übungsraum im Gebiet der Bundesrepublik“, meint Marzen.

Seine Informationen bezieht er aus Statistiken, die die Bürgerinitiative teilweise selbst erstellt und auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Auf die Frage, wie man solche Daten erhebt, erklärt Marzen, dass jedes Flugzeug mit einem Sender, sozusagen einem Nummernschild, ausgestattet sei. Mit einem entsprechenden Empfänger könne man also erfahren, wer wann fliege. Dafür gibt es mittlerweile sogar eine App.

Die Fülle der Informationen, die die BI den Bürgern zur Verfügung stellt, ist eindrucksvoll. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe von Säulendiagrammen, die sich mit der Nutzung der Luftübungsräume und den Veränderungen befassen. Die Kategorien reichen von „Überschallknalle pro Monat“ bis zu „Flugstunden pro Tag“. Für den März 2018 wird ein Wert von 350 Flugstunden in der Region Saarland/Westpfalz angegeben, das entspräche einem Tagesdurchschnitt von rund 11,6.

Neben den statistischen Erhebungen bietet die Internetseite Einträge über die Auswirkung von Militärbasen generell, gesundheitliche Folgen der Lärmbelastung, finanzielle Aspekte der Unterhaltung von US-Stützpunkten in Deutschland, aber auch über Beschwerdemöglichkeiten. Natürlich sind all diese Informationen dahin gehend ausgerichtet, den Standpunkt der Bürgerinitiative zu vertreten.

Ministerium: Positive Ergebnisse

Fragt man auf der anderen Seite nach, stellt sich die Sache ein wenig anders dar. Sonja Bräuer, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, betont, dass das Bundesverteidigungsministerium verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung der Fluglärmbelastung ergriffen habe, die mittlerweile positive Ergebnisse zeigten. Beispielsweise sei es gelungen, taktische Übungsflüge unterhalb des TRA-Lauter, also unterhalb von 3000 Metern, in andere Regionen zu verlagern. Außerdem dürften Übungsflüge nicht länger als 20 Minuten dauern, danach müsse das Training um mindestens 28 Kilometer verlagert werden. Die Sprecherin erklärt weiter, dass ansässige Verbände für die Problematik immer wieder sensibilisiert würden und eine gleichmäßigere Auslastung des Luftraums angestrebt werde. Die Früchte der Bemühungen zeigten sich darin, dass der TRA-Lauter nicht mehr der am stärksten frequentierte TRA sei – hier widerspricht sie also der Darstellung der Bürgerinitiative.

Auch das Luftfahrtamt der Bundeswehr weist darauf hin, dass freiwillige Selbstbeschränkungen und Anpassungen bereits zu einer spürbaren Reduktion der Belastung geführt hätten. Aufgrund der Besiedlungsdichte Deutschlands sei eine Vermeidung aller bewohnten Gebiete allerdings nicht möglich.

Aussagen wie die des rheinland-pfälzischen Innenministeriums stellen Holger Marzen nicht zufrieden. „Die schmeißen bloß Nebelkerzen“, sagt er. In der Vergangenheit habe es Gespräche der BI mit dem Bundesverteidigungsministerium gegeben, aber letztlich sei nie eine Perspektive aufgezeigt worden. „Die sagten, es seien keine weiteren Entlastungen möglich“, sagt Marzen. „Das ist schon dreist, überhaupt von Entlastungen zu sprechen.“ Jahrelang sei der Fluglärm den Menschen als Naturgesetz verkauft worden. „Der Fisch stinkt vom Kopf her.“ Nichtsdestotrotz sieht Holger Marzen in der Thematik eine Trendwende. „Die Leute sind heute besser informiert“, sagt er. „Das geht in eine ganz gute Richtung.“ Für die BI gibt es allerdings noch einiges zu tun. Ihr Ziel ist es, militärische Übungsflüge und Luftbetankungen über besiedeltem Gebiet gänzlich abzuschaffen. Ob das realistisch ist, bleibt zumindest fraglich.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer