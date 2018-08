Feuerwehrzeltlager: Wehende Fahnen und neue Freundschaften

Großen Anklang fand das Zeltlager, das dieser Tage auf der Gemeindewiese hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Brücken abgehalten wurde. Alle zwei Jahre geht diese Veranstaltung über die Bühne. Insgesamt nahmen etwa 110 Jugendliche aus den Jugendwehren der VG-Birkenfeld teil, dazu zählte auch wie immer eine Jugendfeuerwehrgruppe aus Zebowice/Polen, der Partnergemeinde der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Diesmal war es eine reine Mädchengruppe (sechs), die mit drei Betreuern auf der zwölfstündigen Anreise per Kleinbus knapp 1000 Kilometer zurückgelegt hatte, um dabei sein zu können.

Unterhaltsame Tage verbrachten die Teilnehmer des Feuerwehrzeltlagers auf der Wiese hinter dem Gerätehaus in Brücken. Foto: Gerhard Ding

Konkret vertreten waren die Jugendfeuerwehren aus Abentheuer, Achtelsbach, Brücken, Hoppstädten-Weiersbach, Kronweiler, Meckenbach, Oberhambach, Oberbrombach, Siesbach, Schwollen und Zebowice. Die Kinder wurden von einem eigenen Lagerküchenteam (Jugendwarte und Unterstützer der Feuerwehr) fürstlich bewirtet.

Das umfassende Programm startete donnerstags mit der Anreise, dem Aufbau der Zelte und der Einrichtung des Lagers. Danach ging es direkt mit verschiedenen Lagerspielen und einem gemeinsamen Lagerfeuer los. Freitags durften die Jugendlichen das Birkenfelder Freibad besuchen und sich ordentlich abkühlen. Um 19 Uhr stand die offizielle Eröffnung des Lagers auf der Agenda: Dabei marschierten die Gruppen unter der Leitung der Jugendwarte mit ihren Fahnen auf die Wiesen hinter dem Feuerwehrhaus ein. Bürgermeister Bernhard Alscher und der stellvertretende Wehrleiter Matthias König begrüßten alle Teilnehmer und wünschten dem Zeltlager einen guten Verlauf. Ebenso die VG-Jugendwartin Sarah Scherer, Leiterin des Lagers, die sich noch besonders bei den Sponsoren der Veranstaltung, den Firmen Schwollener Sprudel und Hochwaldsprudel sowie der Brückener Firma Howathern, bedankte.

Den guten Wünschen zum Verlauf schlossen sich auch Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski, Ortsbürgermeister Karl Otto Engel und Kreisjugendwart Dominic Olck, der die Jugendlichen mit reichlich Wassereis versorgte, an. Daneben waren noch andere besondere Gäste zur Eröffnung gekommen: Heinz Werner Haag, Ehrenbürger der polnischen Gemeinde Zebowice, Hans Günter Heß, Abteilungsleiter Feuerwehr, die ehemaligen Jugendwarte Klaus Farber und Manfred Graf und von der Altersabteilung Manfred Kiy und Peter Pick.

Samstags war es dann so weit, die große Lagerolympiade mit zahlreichen Spielen, bei denen sich die Jugendlichen beweisen mussten, war angesagt. Zwischendurch stärkte man sich beim gemeinsamen Mittagessen, ehe man gestärkt weiter wetteiferte. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Familie. Ab 12 Uhr durften Eltern, Freunde und Bekannte zu Besuch kommen und sich selbst einen Eindruck vom Zeltlager verschaffen. Daneben gab es verschiedene Spiele mit den Bambini.

Am letzten Tag des Zeltlagers war eine Wanderung vorgesehen. Danach gab es noch ein abschließendes Mittagessen, ehe die Zelte wieder abgeschlagen wurden. Nach diesem ereignisreichen Wochenende, das die Jugendwehren begeistert mitgestaltet haben, kamen neue Freundschaften zustande – auch mit den Mädchen aus Zebowice. Vielleicht gibt es ja ein erneutes Treffen, sei es hier oder dort, bei einem Gegenbesuch. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die bei den Jugendlichen schon eine freudige Erwartung auf das nächste Zeltlager in zwei Jahren geweckt hat.