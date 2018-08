Feuerwehreinsatz: Scheune und Dachstuhl standen in Flammen

Aus unserem Archiv

Veitsrodt

Zu einem Brand in der Veitsrodter Hauptstraße wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag um 1.09 Uhr gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Scheune in Flammen stand. Weiterhin hatte der Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses Feuer gefangen.