Feuerwehreinsatz in Birkenfeld: Auto brennt auf Klinikparkplatz völlig aus

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Ein Raub der Flammen wurde am Montag gegen 10 Uhr ein Auto, das auf dem Parkplatz des Birkenfelder Krankenhauses in Brand geraten war. Nach Auskunft der Polizei hatte der Besitzer den Pkw, ein älteres Modell der Marke Ford, abgestellt und war in Richtung Klinik beziehungsweise Berufsförderungswerk gegangen.