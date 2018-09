Feuerwehr im Einsatz: Geräteschuppen in Brücken gerät in Brand

Aus unserem Archiv

Brücken

Die Feuerwehren des Ausrückbereichs 6 in der Verbandsgemeinde sowie die Stützpunktwehr Birkenfeld waren am späten Freitagnachmittag wegen eines brennenden Geräteschuppens in der Brückener Straße „Auf der Warth“ im Einsatz. Sie wurden gegen 17.50 Uhr alarmiert, nachdem es dem Grundstückseigentümer und einem Nachbar zuvor nicht gelungen war, das Feuer zu löschen.