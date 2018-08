Festival vor vollem Haus in Hoppstädten: 22 Gruppen zeigten spektakuläre Showtänze

Wir haben gezählt: Exakt 610 Beine wirbelten am Samstagabend über die Bühne des Gemeindezentrums in Hoppstädten. Sie gehörten insgesamt 305 Tänzern von 22 Formationen, die vor ausverkauftem Haus den Zuschauern ihr Können zeigten, vom Publikum bei einem mehr als fünfstündigen Programm aber auch viel Ausdauer und gutes Sitzfleisch verlangten.

So sehen Sieger aus: Die Gruppe Unexpected wurde beim Showtanzfestival in Hoppstädten zum Publikumsliebling 2018 gekürt.

Foto: Veranstalter

Charmante Moderatorin des zum fünften Mal vom Förderverein und den Showtanzgruppen des TuS Hoppstädten veranstalteten Festivals war Viktoria Mohr. Mit allgemeinen Informationen zu den Tanzgruppen wurde jeweils die nächste Formation angekündigt.

Erstmals fiel diesmal die Entscheidung durch eine Publikumswahl, das seinen Liebling küren durfte. Mit mehr als 100 Stimmen sicherte sich schließlich die Gruppe Unexpected vom TV Raumbach im Kreis Kusel den Sieg. Auf den Rängen zwei und drei folgten Celebrations aus Morlautern bei Kaiserslautern und das Männerballett Besembinder Buwe aus Heimbach.

Ausgenommen von der Wertung waren die fünf Tanzgruppen des heimischen TuS. Die insgesamt rund 80 Akteure im Alter von sechs bis 51 Jahren hatten sich beim Intro des Festivals zusammen auf der Bühne versammelt. Dann ging es mit dem Auftritt der Kleinsten los. Die TuS-Bambini zeigten den Tanz „Mensch ärgere dich nicht“. Danach zeigten die zwei Solomariechen Lucy und Lina vom SV Weiersbach, was sie draufhaben. Es folgten die TuS Juniors, und dann ging es mit dem Feuerwerk an Darbietungen nahtlos weiter. Die Gruppen Sternschnuppen vom KV Kusel, Sweet Monkeys vom KV Sensweiler, No Limits vom SV Irmenach und Celebrations aus Morlautern zeigten spektakuläre Tänze. Nach einer Pause setzten die Große Garde der Karnevalsgesellschaft Narrhalla Buhlenberg und die Hopptown Diamonds, die das Publikum mit ihrem Schlagerpotpourri nach Mallorca entführten, diesen Reigen fort. Das erste Männerballett des Abends waren die Heimbacher Besembinder Buwe: In ihren Leopardenleggings und ihren Perücken legten sie zum Thema „I love Rock'n'Roll“ eine flotte Sohle aufs Parkett. Die Powergirls aus Gemünden zeigten einen Cheerleadertanz. Für die teils gewagten Würfe und Hebefiguren spendeten die Zuschauer – wie bei allen anderen Tanzgruppen auch – häufig eifrigen Szenenapplaus. Die Gruppe Beat und Soul aus Kirn zeigte einen Hip-Hop-Tanz, während Das Männerballett der Karnevalsgesellschaft Baumholder das Motto „Der König der Löwen“ gewählt hatte.

Den dritten Akt eröffneten Wonderwall aus Mörschied. Sie entführten die Zuschauer mit ihrer Zeitmaschine in die die 1920er-, 50er- und 90er-Jahre. Dabei wurde viermal das Kostüm in Windeseile hinter einem Vorhang gewechselt. Secret Motion vom TV Simmertal tanzten zum Thema „Burlesque“.

Exposed aus Morbach erkundeten mit ihrem Tanz „To Be a Star“ andere Galaxien. Die Gruppe Sweet Poison aus Reichenbach war mit ihren schönen Kostümen im Stil von Mozart ein Blickfang, was zum Thema „Rock Me Amadeus“ trefflich passte. Die gemischte Showtanzformation Jumaana vom TV Unzenberg/Heinzenbach nahm die Zuschauer nach Irland mit. Es folgte Unexpected aus Raumbach, die bereits 2017 beim Festival zum Publikumsliebling gewählt wurden und auch dieses Jahr mit viel Akrobatik überzeugten. Während danach hinter den Kulissen fleißig die Stimmen ausgezählt wurden, bildeten die TuS-Tanzformation Steps On Fire mit ihrer Show „Welcome to the Circus“ und die Hopptown Jumping Jacks mit „Tanzen auf Bewährung“ den Abschluss.

Männerballetten haftet oft noch das Klischee an, dass sich behaarte Beine in Tüllröckchen probieren, den „Schwanensee“ zu tanzen. Dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Gerade die Hopptown Jumping Jacks zeigen aufwendige Choreografien mit geschmackvollen, zum jeweiligen Thema passenden Kostümen und Akrobatik.

Der Auftritt der aus elf Männern bestehenden Truppe, die schon viele Erfolge bei rheinland-pfälzischen und saarländischen Meisterschaften feierte und demnächst bei der deutschen Meisterschaften für Männerballette in Bonn teilnehmen wird, war unbestritten ein Höhepunkt des Abends. Trainiert wird sie von Nicole Weiß und ihrem Mann Nico, der selbst auch mittanzt. Er ist zugleich Mitorganisator des Festivals und zeigte sich am Ende des Abends zufrieden: „Es war eine gelungene Veranstaltung. Da wir in den Vorjahren immer wieder durch kurzfristige Absagen unser geplantes Programm teils deutlich verkleinern mussten, wollten wir beim Jubiläum auf Nummer sicher gehen und haben von Anfang an das Teilnehmerfeld hochgeschraubt. So konnten wir den Zuschauern ein bunt gemischtes Programm mit 22 starken Gruppen präsentieren. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein.“

Der Fördervereinsvorsitzende Timo Wiener bedankte sich bei den vielen fleißigen Helfern auf und hinter Bühne, an der Kasse und bei der Bewirtung. Die Hunsrück-DJs sorgten später bei der After-Show-Party für viel Stimmung.