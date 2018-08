Festa Italiana in Brücken: Fernsehbekannte Sänger schicken musikalische Grüße aus dem Süden

Nach einer solchen Besetzung würde sich mancher professionelle Konzertveranstalter, der eine ganz bestimmte Zielgruppe von Musikfreunden im Blick hat, die Finger lecken: Salvatore und Karina Marino, die Inhaber der kleinen Pizzeria Calabria in Brücken, haben für ihre inzwischen dritte Festa Italiana am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, insgesamt sechs Italobands beziehungsweise fernsehbekannte Sänger an Land gezogen, die vor ihrem Restaurant live auftreten werden.

An beiden Abenden werden von 18 bis 24 Uhr jeweils drei Akteure ein Gastspiel im Nationalparkort geben. Am Freitag ist das zunächst die auf Songs aus Bella Italia spezialisierte Gruppe Corona aus dem Saarland. Dann folgt Mike Leon Grosch, der 2006 bei der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ Finalist war, Rang zwei belegte und eine Karriere als Sänger startete.

Anschließend steht Giovanni Zarrella auf der Bühne. Er wurde als Mitglied der Band Bro'Sis bekannt und setzte seine Karriere danach als Solosänger fort. Aber auch einigen Fußballfans wird Zarrella ein Begriff sein. So sitzt er regelmäßig beim „Fantalk“, einer Reihe des Senders Sport 1, in einer Runde mit bekannten Ex-Profis und Trainern wie Mario Basler, Peter Neururer oder dem Comedian Oliver Pocher. Sowohl Grosch als auch Zarrella werden nach ihren Auftritten einige Fans zu einem Meet and Greet einladen.

Am Samstagabend heizt zunächst die Italoformation Al Dente aus dem Saarland den Zuhörern ein. Im Anschluss geben Il Duo Zaba mit Frontmann Bruno Zarrella – er ist der Vater von Giovanni – deutsch-italienische Hits zum Besten. Als Höhepunkt der Notte Speziale im Nationalparkort steht dann schließlich der Auftritt von Jay Khan auf dem Programm. Der Pop- und Schlagersänger sowie Komponist wurde als Mitglied der Boyband US 5 bekannt.

Die Verpflichtung der Hauptacts sei vor allem durch die guten Kontakte von Mike Leon Grosch möglich gewesen, „den wir schon etwas längere Zeit kennen und der schon an Silvester bei uns in der Pizzeria zu Gast war“, sagt Karina Marino. Dank der Hilfe von Sponsoren und weil die Künstler für Auftritte zu Freundschaftspreisen bereit gewesen waren, könne man diese hochkarätige Besetzung beim Open Air in Brücken anbieten, fügt sie hinzu und betont: „Diese Veranstaltung ist auch ein Dankeschön ans Dorf.“

Seit der Eröffnung der Pizzeria vor drei Jahren haben die Inhaber stets eine Woche vor den großen Betriebsferien im Sommer, die die Familie in der ganz im Süden des Stiefels gelegenen kalabrischen Heimatstadt von Salvatore Marino verbringt, eine Festa Italiana organisiert. Nach der erfolgreichen Premiere 2016 kamen im Vorjahr an beiden Abenden insgesamt schätzungsweise 1500 Besucher.

Mit einem ähnlichen Publikumszuspruch rechnet Karina Marino auch bei der bevorstehenden dritten Auflage, wenngleich es diesmal eine Neuerung gibt „und wir erstmals Eintritt erheben müssen“. Abgesehen davon, dass für die Künstler natürlich auch Gagen bezahlt werden müssen, fallen für die Organisatoren nämlich noch etliche Zusatzkosten an.

So werden eine große Bühne, eine Cocktailbar, ein Bierstand und eine Verkaufstheke für Pizza aufgestellt. Der Parkplatz vor dem Restaurant wird zum Zuschauerraum umfunktioniert. Weil der Raum dort aber für die große Anzahl an Besuchern viel zu eng wäre, wird wie schon 2017 die Trierer Straße, also die wichtigste Durchfahrtsstraße in Brücken, im Bereich vor dem Restaurant halbseitig gesperrt.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns die Behörden auch diesmal wieder diese Genehmigung gegeben haben“, sagt Karina Marino. Das bedeutet aber auch, dass ein Bauzaun installiert und undurchsichtige Banner aufgehängt werden müssen, damit der vorbeifahrende Verkehr nicht zu sehr abgelenkt wird. Außerdem haben die Restaurantbesitzer einen Sicherheitsdienst engagiert.

Karina Marino, ihr Mann und das ganze Team hoffen darauf, dass auch diesmal wieder wie bei den bisherigen zwei Auflagen „alles richtig gut und ohne jegliche Komplikationen läuft. Es wäre schön, wenn wieder viele Leute zu unserem Fest kommen, um zu feiern, gute Musik zu hören und zu tanzen“, sagt die Pizzeriainhaberin. Für dass passende Ambiente werde auch die Dekoration in den Tri Colore, also in Grün, Weiß und Rot, den Farben der italienischen Nationalflagge sorgen, verspricht sie. Sie geht davon aus, dass das Fest in Brücken auch in diesem Jahr wieder viele auswärtige Gäste ansprechen wird. „In der italienischen Community hat sich unsere Veranstaltung schon herumgesprochen. Voriges Jahr hatten wir zum Beispiel etliche Besucher aus dem Raum Kaiserslautern oder auch aus dem Saarland, und es gab sogar Gäste, die eigens wegen des Festes aus Como angereist waren“, berichtet Karina Marino abschließend. Axel Munsteiner

Am Freitagabend kostet das Ticket 10 Euro, am Samstagabend 7,50 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf direkt in der Pizzeria Calabria, Trierer Straße 45, Telefon 06782/988 80 60.