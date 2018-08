Festa Italiana brachte Stars auf die Bühne

Die Familie Marino hatte ein ansprechendes Programm für ihre italienischen Nächte auf die Beine gestellt – der Einsatz lohnte sich. Die begeisterte Bevölkerung zahlte das Engagement zurück. Rund 350 Gäste sammelten sich am Freitag auf dem Vorplatz der Pizzeria Calabria, der durch die halbseitige Sperrung der Trierer Straße vergrößert wurde.

Die Band Corona heizte die Stimmung ab 18 Uhr mächtig an, die Zuhörer genossen dabei Wein, Bier, Pizza und Pasta und blieben zumindest äußerlich trocken. Die Tochter von Salvatore und Karina Marino, Patrizia Näher, hieß im Anschluss alle Anwesenden willkommen und bedankte sich besonders bei den verschiedenen Sponsoren, die ein solches Fest in diesem Ausmaß und mit so viel Livemusik erst möglich machten.

Dann trat Mike Leon Grosch auf die Bühne und überzeugte mit seiner super Stimme, die er auch schon bei der dritten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ 2006 vor Dieter Bohlen und seinen Jurykollegen unter Beweis stellte, wodurch er Zweiter wurde. Die Pause nach vier Hits überbrückte die Corona-Band, die letztlich viel mehr als ein Lückenfüller war. Die Gruppe wusste mindestens in gleichem Maße zu überzeugen wie die zwei Topacts am Freitagabend. Nach dem erneuten Auftritt von Mike Leon Grosch, bei dem er auch ein brandneues Lied zum Besten gab, präsentierte sich der lang ersehnte Sänger den Zuschauern: Giovanni Zarrella, ehemaliges Mitglied der Castingband Bro'Sis, brachte das Publikum direkt in Bewegung und ließ keinen mehr auf den Plätzen verweilen. Mit Songs wie „Cosi piccola e fragile“ oder „Gloria“ brachte er das Publikum zum Mitsingen, Mittanzen und Klatschen.

Zarrella zeigte sich auch volksnah, indem er durch die Menschenmasse zog, auf Bänke und Tische kletterte und von dort aus sang sowie jeden Bilderwunsch von Groß und Klein erfüllte. Den Höhepunkt des Abends stellte ein Duett von Giovanni Zarrella mit der Sängerin der Band Corona dar, die mit der Gesangseinlage besonders begeisterten. Nach einer Zugabe war der erste Teil der Festa Italiana in Brücken erst nach Mitternacht zu Ende.

Von unserem Mitarbeiter Johannes Geiß