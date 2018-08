Fest auf dem Flugplatz: Bunte Drachen bevölkern den Himmel

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Am zweiten Mai-Wochenende wartet Idar-Oberstein mit einem wahren Veranstaltungsmarathon auf. Denn außer dem Geocaching-Event „Stashes 'n' Stones“ in der Messe Idar-Oberstein und der Wiedereröffnung des Industriedenkmals Jakob Bengel in der Wilhelmstraße findet auf dem Flugplatz im Stadtteil Göttschied am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, das fünfte Internationale Drachenfest Idar-Oberstein statt. Die Besucher erwartet ein farbenfroher Konfettiregen aus bunten Drachen über dem Flugplatz. Ausrichter sind der Aero-Club, die Stadt Idar-Oberstein und Arthur Skibb. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kreissparkasse Birkenfeld und der OIE AG.