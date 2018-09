Fernglas und Säge sind bei den Nationalpark-Rangern immer im Rucksack

Manche Ranger haben es wirklich weit gebracht, wie jener junge Mann, der in der Sommersaison 1936 im Yellowstone Nationalpark arbeitete und später US-Präsident wurde: Gerald Ford wohnte 1974 bis 1977 im Weißen Haus in Washington. Von seiner Zeit als Ranger sagte er einmal, es sei einer der besten Sommer in seinem Leben gewesen. So steht es jedenfalls auf der Seite des National Park Service, einer amerikanischen Bundesbehörde, die die US-Nationalparks und andere Naturschutzgebiete und Gedenkstätten verwaltet.

Traumberuf Ranger? Dieser Frage ging die Nationalpark-Akademie in ihrer jüngsten Veranstaltung nach. Vorgestellt wurde ein vielschichtiges Tätigkeitsfeld, das viele spezielle Anforderungen stellt – auch wenn nur selten aus einem Ranger ein US-Präsident wird...

Foto: Timo Volz/Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Klar, Ford ist nicht ins Weiße Haus gekommen, weil er Ranger war, aber der Beruf hat in den USA einen hohen Stellenwert. Auch in Deutschland ist er immer attraktiver geworden. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald fragen Besucher immer wieder: Wie wird man Ranger? Was sind seine Aufgaben? Deshalb, sagt Lars Temme, zuständiger Abteilungsleiter im Nationalparkamt, habe man sich entschlossen, in der März-Ausgabe der Nationalpark-Akademie-Reihe auf solche Fragen einzugehen. Hauptreferent an diesem Abend: Diplom-Biologe Klaus Zimmermann, der überall in Deutschland Ranger ausbildet und im Schutzgebiet im Hunsrück 2014 und 2015 Forstleute auf ihre neue Aufgabe im damals gegründeten Park vorbereitete.

Offenbar hat das Thema seine Anhänger: 110 Zuhörer waren ins Kommunikationszentrum auf dem Umwelt-Campus gekommen, mehr, als man bei diesem Thema hätte erwarten können, darunter geschätzt zwei Dutzend Ranger. 28 sind im Schutzgebiet beschäftigt – 25 Männer und drei Frauen, die zuvor bei Landesforsten Rheinland-Pfalz und Saarforsten gearbeitet hatten. Temme glaubt, dass es im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auch künftig so viele Ranger wie bisher geben wird: „Ich bin guter Hoffnung, dass wir bei uns die Zahl halten können.“ Zimmermann hat den Überblick für Deutschland: 500 bis 550 Menschen arbeiten in diesem Beruf. „Der Bedarf liegt viel höher, aber die Frage ist: Wer bezahlt sie?“ Die Tätigkeit als Ranger ist ein Fortbildungsberuf, sagt Zimmermann: Man müsse eine dreijährige Praxis in einem „grünen“ Beruf mitbringen, angerechnet werde aber auch zum Beispiel das Freiwillige Ökologische Jahr.

Mit Hochschulabschluss kann man ebenfalls in den Beruf einsteigen, aber Zimmermann hält mehr von Menschen mit praktischer Erfahrung in diesem Job. Ein junger Zuhörer wollte wissen, wo man Stellenanzeigen für Ranger finden könne. Auf der Internetseite des Bundesverbands Naturwacht, erläuterte Zimmermann und riet, per E-Mail Kontakt mit dem Verband aufzunehmen, um in den Verteiler zu kommen. In der Ausbildung im Hunsrück-Nationalpark vor wenigen Jahren haben sich die Ranger „in die Natur reingewühlt“. Auf dem Stundenplan standen theoretische Fächer wie Wirtschaft, Recht und Soziales, aber vor allem die praktische Arbeit: Pflegemaßnahmen, Umweltbildung für Erwachsene und Kinder, Besuchereinrichtungen, zum Beispiel Stege bauen, sich mit Behörden abstimmen. Man sollte zudem Spuren lesen können, um sie den Besuchern erklären zu können.

Tina Hartenberger vom Nationalparkamt, die mit ihrem Kollegen Thomas Ternes von den Rangerarbeiten vor Ort erzählte, ging auf die speziellen Anforderungen im Schutzgebiet im Hunsrück ein: Forschungsaufgaben werden unterstützt, zum Beispiel ein Projekt, bei dem Totholz über mehrere Jahre untersucht wird; fürs Wildkatzenmonitoring sammeln Ranger Haarproben ein und reiben die Lockstöcke mit Baldrian ein – das Aroma bringt Wildkatzen in Fortpflanzungsstimmung. Aktuell ist die Krötenwanderung das vorherrschende Thema im Park: Im vorigen Jahr habe man 6000 Fröschen über die Straße geholfen.

Hartenberger und ihr Kollege Thomas Ternes zeigten, was in einem typischen Rangerrucksack steckt: Eine Handsäge, zum Beispiel, um Wege freizuschneiden, Mülltaschen für den Unrat, den man unterwegs findet, Schutzweste, Fernglas, kleine Wildkatzen-Lockstöcke – und das ist nur eine Auswahl aus dem dicht bepackten Rucksack.

Manchmal erinnerte der Vortrag von Rangerausbilder Zimmermann an eine seiner Unterrichtsstunden: Etwa dann, als er tief in die Geschichte einstieg. In Deutschland gab es 1836 das erste Schutzgebiet am Drachenfels im Siebengebirge. 1909 wurde der Naturschutzpark-Verein nach amerikanischem Vorbild gegründet. Dort gab es 1872 den ersten Nationalpark weltweit (Yellowstone), und mit Harry Yount 1880 den ersten Ranger (auch im Yellowstone-Park). In Deutschland wurde 1970 im Bayerischen Wald der erste Nationalpark installiert und 1979 das erste Biosphärenreservat (in der damaligen DDR). Heute gibt es in der Bundesrepublik 16 Nationalparks, 17 Biosphärenreservate und 105 Naturparks.

Eine Zuhörerin wollte wissen, was man im Nationalparkamt gegen das Pilzesammeln im großen Stil mache – manche würden in Kleintransportern ankommen. „Wir sind am Thema dran“, informierte Lars Temme. „Aber manche Leute sind schlicht unbelehrbar.“ Das Parkamt könne Verwarnungen aussprechen, aber manchmal stoße man an Grenzen: „Da ruft man auch mal die Polizei.“

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer