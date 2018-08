Ferienpark Hambachtal: Ingenieurbüro untersucht Stausee wegen Hochwasserschutz

Der Stausee beim Ferienpark Hambachtal bietet derzeit, wenn auch keinen unschönen, so doch zumindest einen ungewohnten Anblick. Der Wasserspiegel ist erschreckend niedrig, an manchen Stellen kann man sogar den braunen, schlammigen Grund sehen. Doch dieser Zustand ist bewusst herbeigeführt worden: Ein Ingenieurbüro untersucht zurzeit das Gewässer, um herauszufinden, ob der Hochwasserschutz gewährleistet ist.

Einiges an Wasser musste der Stausee beim Ferienpark Hambachtal lassen. Die SGD Nord wies den Geschäftsführer darauf hin, dass eine Prüfung aus Gründen des Hochwasserschutzes notwendig sei. Foto: Reiner Drumm

Wirklich glücklich ist Hambachtal-Geschäftsführer André van Leeuwen mit der Situation natürlich nicht, aber er nimmt es pragmatisch. „Ich habe keine andere Möglichkeit“, sagt er. In einem Gespräch habe ihm eine Vertreterin der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord offenbart, dass es eine neue Norm gebe, die eine solche Untersuchung vorschreibe.

„Es geht darum zu prüfen, ob der See bei einem Hochwasser, das statistisch gesehen alle 500 oder alle 5000 Jahre eintritt, für die Gemeinde Oberhambach eine Gefahr darstellen würde“, erklärt van Leeuwen. Deshalb wurde der Wasserspiegel abgesenkt und ein Ingenieurbüro mit der Maßnahme beauftragt – die Kosten, die der Geschäftsführer auf etwa 12.000 bis 15.000 Euro schätzt, muss das Unternehmen selbst tragen. „Das ist nicht so viel, wenn man es auf die vergangenen 40 Jahre umrechnet, in denen nichts gemacht werden musste“, meint van Leeuwen. Dem Ergebnis der Untersuchung, in dessen Rahmen auch der Staudamm unter die Lupe genommen wird, sieht der Ferienparkchef gelassen entgegen. „Da kommt nix raus“, ist er sich sicher. „Der See war noch nie ein Risiko und ist auch jetzt keins.“ Er rechnet damit, dass der Wasserspiegel in zwei Monaten wieder seinen normalen Stand haben wird.

Bis dahin muss man sich mit dem ungewohnten Anblick abfinden. Für die Gäste des Ferienparks gebe es dadurch keine negativen Konsequenzen, versichert er. „Ich bekomme nur hin und wieder Anfragen wegen des rot-weißen Absperrbands“, sagt van Leeuwen. Doch das werde bald entfernt, wenn die betroffenen Stellen wieder betreten werden dürften.

Derweil bietet die außergewöhnliche Situation auch einen Vorteil: „Jetzt können wir die Seeufer reinigen und die Bäume zurückschneiden“, sagt der Geschäftsführer. Alles habe eben auch seine positive Seiten.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer