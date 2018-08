Ferienkinder hatten eine ereignisreiche Zeit

Auch in der zweiten Woche hatte das Idar-Obersteiner Ferienprogramm „Wohin mit den Ferien?“ eine ganze Menge zu bieten. Die insgesamt 26 Angebote wurden rege wahrgenommen und bei allen anstehenden Fahrten brachte der ASB die Teilnehmer immer verlässlich an die Bestimmungsorte und auch wieder zurück.

Auch Tauchen gehörte zu den vielen Angeboten, die die Kinder während der Ferienfreizeit wahrnehmen konnten.

Foto: Stadtverwaltung

Es ging los mit einem generationenübergreifenden Projekt: Bei Anja Gisch in der Kirschweilerer „Auszeit“ konnten sich Eltern und Kinder gemeinsam entspannen und die Seele baumeln lassen. Eine ganz besondere und für viele auch eine neue Erfahrung, die grade nach der hektischen und anspruchsvollen Zeit zum Schuljahresende sehr wertvoll ist. Ausgestattet mit Becherlupen und Bestimmungsbüchern ging es zum Wassererlebnistag an den Hahnenbach. Wasserproben wurden untersucht, Flusskrebse, Fische und Frösche bestimmt, um dann den Tag auf dem Wassererlebnisspielplatz ausklingen zu lassen.

Selbst nach den anstrengenden Katastropheneinsätzen der vergangenen Monate nahm sich die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein rund um Jugendfeuerwehrwart Bernhard Rothenberger die Zeit und bot gleich zwei Kurse an: Dabei konnten sich die Kinder darüber informieren, was die Feuerwehr eigentlich macht, welche Aufgaben sie hat und wie sie das alles organisiert. Natürlich erfuhren sie dabei auch etwas über die Gefahren bei einem Feuer und wie man sich im Notfall richtig verhält.

Nach den extrem heißen Tagen in der ersten Ferienwoche sorgten in der zweiten Woche heftige Schauer für eine deutliche Abkühlung bei den Teilnehmern der Aktion „Auf der Suche nach dem Schinderhannes“. Dennoch ist es der Gruppe gelungen, den verborgenen Schatz am Herrenberg zu heben – wenn auch auf Umwegen.

Da hatte es die Gruppe im historischen Kupferbergwerk in Fischbach bei konstanten Temperaturen im Stollen schon etwas besser. Die gewaltigen Dimensionen der Hohlräume imponierte den Kindern, und die märchenhafte Pracht der Gebilde, welche die Natur hier in langen Jahren geschaffen hat, sorgte für Begeisterung. „Ein richtiges Märchenwunder!“, so der Kommentar eines Kindes.

Für alle Bastler und Tüftler war Sandra Welsch auch in diesem Jahr mit ihrem „kreativen grünen Koffer“ unterwegs: Es wurden Boote und Raketenfahrzeuge gebaut, Holtürschilder selbst gestaltet und auch Badekugeln selber hergestellt. Sehr begehrt war wieder das Angebot der Töpferei Weigel in Dickenschied. Mitten im Hunsrück faszinierte die Kinder das besondere Naturmaterial und sie durften einige Techniken selbst ausprobieren: Ein besonderes Highlight ist dabei immer die von Manfred Weigel an der Töpferscheibe gezeigte Arbeit. Die Ergebnisse, die gebrannt aus dem Ofen kommen, können nach den Ferien im Jugendamt abgeholt werden.

Aber auch das Kennenlernen und Verarbeiten von heimischen Heilpflanzen macht Spaß. Das wilde Gelände und der tolle Garten bei Martina Zipf in Leisel bieten viel Raum und geheimnisvolle Orte bei der Suche nach duftenden Kräutern und dem Entdecken der heimischen Wald- und Wiesenapotheke: Denn auch in der Natur finden sich Pflanzen, die gegen Mückenstiche oder Brennnesselquaddeln erfolgreich helfen.

Auch für den bevorstehenden Edelstein- und Goldschmiedemarkt konnte schon geübt werden. Insgesamt 20 Teilnehmer lernten bei Hildegard Rösch, wie sie ihre eigenen Schmuckideen umsetzen können. Sie erprobten erste Techniken des alten Goldschmiedehandwerks wie etwa Sägen, Feilen, Schmirgeln und Löten. Ob für sich selbst oder zum Verschenken – die entstandenen Exponate konnten sich sehen lassen.

Für die Älteren ging es dann am Ende der Woche im Naturbad Staden mit der DLRG unter Leitung von Simone Krämer beim Freizeitgerätetauchen „unter Wasser“. Die Kids gingen mit Neoprenanzug bekleidet, einer Taucherbrille und einem Lungenautomat mit Mundstück auf Molchsuche – und sie wurden im Naturbad auch fündig, wenngleich die Wassertemperaturen so mach einen zum früheren Aussteigen zwangen.