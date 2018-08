Ferienfreizeit: Zwischen Schatzsuche und Wolfsfütterung

Ein durchweg positives Fazit haben Pfarrer Burkard Zill und Bettina Lichtenberger nach der Stadtranderholung der evangelischen Kirchengemeinde Baumholder gezogen. Die 52 Grundschüler, die an der Aktion teilgenommen haben, seien vom Programm durchweg begeistert gewesen. In einem Zeitraum von zwei Wochen standen Angebote wie Stadtrallye, Schnitzeljagd und Geländespiele auf der Tagesordnung. Einen besonders starken Eindruck hinterließ bei den Kindern die Wolfsfütterung im Wildfreigehege Wildenburg.

Am letzten Tag stand eine Schnitzeljagd auf dem Programm. Pfarrer Burkard Zill stattete den jungen Schatzsuchern einen Besuch ab. Foto: Benjamin Werle

„Die Aktion ist wirklich super gelaufen“, schwärmt Pfarrer Burkard Zill im Gespräch mit der Nahe-Zeitung. „Das war, denke ich, die beste Stadtranderholung der vergangenen Jahre.“ Er habe sogar einen rührenden Brief einer amerikanischen Oma bekommen, die sich dafür bedankt habe, dass ihre Enkelin von der Ferienfreizeit so begeistert gewesen sei. Das wundert einen kaum, wenn man hört, was Bettina Lichtenberger und Alexandra Doll – unterstützt von weiteren ehrenamtlichen Helfern – für die Kinder alles organisiert hatten.

Über Stock und Stein ging es für die Kinder bei der einen oder anderen Wanderung während der Ferienfreizeit der evangelischen Kirche. Foto: Evangelische Kirchengemeinde

Das Programm der Stadtranderholung, die in diesem Jahr zum ersten Mal auf zwei Wochen ausgeweitet worden war, fasste spielerische, sportliche und bildende Elemente zusammen. „Montags haben beispielsweise Vertreter des VfR Baumholder gemeinsam mit den Kindern Sport gemacht“, erzählt Zill. Zur Auswahl standen Fußball, Rope-Skipping, Tennis und Turnen. „Das hat allen viel Spaß gemacht.“ Dienstags schickte Ernst Schmitz die Kinder dann auf eine Rallye durch die Stadt.

Daneben war auch der eine oder andere Ausflug geplant – unter anderem zur Burg Lichtenberg im Kreis Kusel. „Da spielte natürlich der Vernetzungsgedanke eine Rolle“, betonte Burkard Zill. „Viele wissen ja gar nicht, was wir direkt vor der Haustür haben.“ Im burgeigenen Museum Geoskop konnten die Kinder mit Gips verschiedene Formen kreieren. Eine weitere Fahrt führte zum Barfußpfad nach Bad Sobernheim, wo sich herausstellte, dass viele noch nie barfuß gelaufen waren, wie der Pfarrer berichtet.

Ein absoluter Höhepunkt war der Besuch des Nationalparks und des Wildfreigeheges Wildenburg. „Besonders die Fütterung der Wölfe hat die Kinder beeindruckt“, sagt Burkard Zill. Ein Ranger habe die Gruppe geführt und den Teilnehmern viele Fragen beantwortet. Hinterher gab es ein kleines Lagerfeuer, und es wurde gemeinsam gegrillt.

Freitags ging es dann schließlich zum Waldhaus, wo die Kinder sich nach Herzenslust austoben konnten. Daneben hatten die Organisatoren natürlich einige Aufgaben und Spiele vorbereitet. „Ich hatte einige Fäden versteckt, die die Kinder dann auf einer Tour finden mussten“, erklärt Zill. „Wer die meisten gefunden hatte, hatte natürlich gewonnen.“ Eine Schnitzeljagd durfte auch nicht fehlen – die kleinen Schatzsucher konnten am Ende sogar echte Edelsteine bergen.

Rückblickend zeigt sich Bettina Lichtenberger, die die Freizeit miterlebt hat, sehr zufrieden. „Die Stimmung war einfach richtig gut“, lobt sie. „Am Ende fanden es alle schade, dass es schon vorbei war.“ Für die Organisatorin und Burkard Zill steht fest, dass man in dieser Form an der Stadtranderholung festhalten und auch im nächsten Jahr zwei Wochen Programm anbieten wolle.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer