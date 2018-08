Fehlende freie Plätze: Kreis hält Kitaneubau in der Stadt Birkenfeld für nötig

Die Birkenfelder Kindergärten platzen aus allen Nähten – dieser Satz klingt erst einmal positiv, transportiert er doch die Botschaft, dass die Verbandsgemeinde immer mehr Kinder zu betreuen hat. Andererseits ergeben sich aus dieser Entwicklung unweigerlich Platzprobleme. Deshalb hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises in seiner jüngsten Sitzung der Änderung des Kindertagesstättenbedarfsplans zugestimmt, wodurch vorwiegend die Birkenfelder Kindergärten entlastet werden. Die Änderung beinhaltet auch den Neubau einer Kita in der Stadt.

Jürgen Wenig, Sachbearbeiter für die Kitas im Landkreis Birkenfeld, erläuterte, bevor es zum Beschluss kam, noch einmal kurz die Hintergründe der Planung. „Wir beobachten die Betreuungssituation in Birkenfeld jetzt schon viele Jahre“, berichtete er. „Allerdings hat sie sich nicht entspannt, sondern weiter verschärft. Auch wenn die steigenden Kinderzahlen für den Kreis positiv sind, stoßen wir an unsere Grenzen.“ Die fünf Kitas in der Stadt – zwei evangelische, ein katholischer, ein kommunaler und ein Waldorfkindergarten – könnten nicht mehr alle Kinder aufnehmen. „Überall gibt es lange Wartelisten.“

Kosten: 2 bis 3 Millionen Euro

Deshalb sei der Bau einer weiteren Einrichtung unumgänglich, stellte Wenig klar. Die Kosten dafür hatte der Bürgermeister Bernhard Alscher in der jüngsten Sitzung des VG-Rats auf auf 2 bis 3 Millionen Euro beziffert. Da die Errichtung dieses Gebäudes aber einige Zeit in Anspruch nehmen werde, müssten weiterhin Sofortmaßnahmen zur Entlastung getroffen werden. „Das ist durch Verschiebungen möglich.“ Vorwiegend sollen die Birkenfelder Kitas Kinder an Einrichtungen in Nachbargemeinden abgeben. Konkret gilt für die Zukunft – also nach den Sommerferien –, dass zum Beispiel Dienstweilerer Kinder, die neu in den Kindergarten kommen, nicht mehr in Birkenfeld, sondern in Neubrücke aufgenommen werden. Auch der Nachwuchs aus den Dörfern Elchweiler, Nohen, Rimsberg und Schmißberg gehört künftig nicht mehr zum Einzugsgebiet der Birkenfelder Einrichtungen.

Die Betreuung dieser Kinder soll fortan in der Kita Niederbrombach erfolgen. Die Tagesstätte in Niederbrombach haben bislang unter anderem auch Jungen und Mädchen aus Wilzenberg-Hußweiler besucht.

Die Kinder aus dem Doppelort werden nun aber der Kita Schwollen zugeordnet. Diese Änderung der Einzugsgebiete hatte bereits der VG-Rat Birkenfeld in seiner Sitzung beschlossen (die NZ berichtete). Der Jugendhilfeausschuss des Kreises gab dazu jetzt seine Zustimmung.

Kritik von Grundschulrektorin

Auch wenn der Beschluss in diesem Gremium einstimmig getroffen wurde, stießen die Pläne auch auf ein wenig Kritik. Uta Schmitt, Leiterin der Birkenfelder Grundschule, die an der Sitzung als Vertreterin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) teilnahm, sah die Gefahr, dass durch die Umverteilung der Kinder die Grundschule der Stadt auf lange Sicht geschwächt werde. Denn es sei nicht unüblich, dass die Kinder in dem Ort zur Grundschule gingen, wo sie auch die Kita besucht hätten, um den Kontakt mit ihren Freunden nicht zu verlieren. „Ich kann die Problematik zwar verstehen“, sagte Schmitt. „Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, warum man unsere Schule schwächt. Ich fühle mich überrumpelt.“ Eine Antwort aus dem Ausschuss war, dass die Schwächung einer Schule, wenn man es denn so sehen wolle, gleichzeitig eine Stärkung der anderen bedeute. Schließlich gingen ja keine Kinder verloren.

Auch in der jüngsten Sitzung des Birkenfelder VG-Rats hatte unter anderem CDU-Fraktionssprecher Immanuel Hoffmann die Frage gestellt, ob man nach der Entscheidung, die Einzugsgebiete bei den Kindergärten zu ändern, in Zukunft auf VG-Ebene auch über einen neuen Zuschnitt in der Grundschullandschaft nachdenken müsse. Für eine Änderung der Einzugsgebiete auch bei den Grundschulen sehe er „derzeit aber noch keinen Handlungsbedarf“, hatte Alscher geantwortet.

