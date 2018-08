Fan oder Hasser? Bösewicht stiehlt FC-Bayern-Fahne

Für echte Fußballfans gibt es keine größere Schmach als die, dass ihnen von den Ultras eines anderen Klubs die Vereinsfahne stibitzt wird. Deshalb dürfte sich nach einem Vorfall, von dem die Polizei St. Wendel berichtet, ein Anhänger des Rekordmeisters aus München tief getroffen fühlen.

Vermisst wird eine große FC-Bayern-Fahne. Foto: dpa

Ihm haben bislang unbekannte Übeltäter in der Nacht zum Dienstag seine etwa 40 mal 60 Zentimeter große FC-Bayern-Fahne gestohlen, die an seinem Haus in der St. Wendeler Josefstraße hing. Die Polizei attestiert dem Bösewicht dabei ein „durchaus sportliches Geschick“. Denn um an die Devotionalie zu gelangen, die in circa drei Meter Höhe mit Kabelbindern an einem Regenfallrohr befestigt war, habe er eine neben dem Anwesen stehende Straßenlaterne als Kletterhilfe nutzen müssen. Ob der Täter auf Beutezug ging, weil er Bayern-Hasser oder ebenfalls Fan der Münchner Kicker ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Da aber Diebstahl Diebstahl ist, bittet die Polizei St. Wendel unter Tel. 06851/8980 um Hinweise. ax