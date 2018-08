Wegen einer Bedrohungslage, deren Auslöser Familienstreitigkeiten waren, rückte am Freitag um 14 Uhr ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei im Hunsrückort Rhaunen an.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Trier dauerte der Einsatz bis 17.30 Uhr an, wobei niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. Weitere Details dazu will das Polizeipräsidium nach eigener Aussage "zu gegebener Zeit" bekanntgeben.