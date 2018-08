Falsche Polizisten zockten Senioren ab

Wegen Betrugs stehen drei Männer in Trier vor Gericht. Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben und ältere Menschen in Rheinland-Pfalz und Hessen um ihr Geld gebracht haben. Manche Opfer deponierten für die Betrüger fünfstellige Beträge vor der Tür. Das Trio war zuletzt in Idar-Oberstein wohnhaft.

Vor dem Landgericht Trier hat am Dienstag der Prozess gegen die drei Männer begonnen, die als Teil einer Bande im Südwesten unterwegs gewesen sein sollen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch noch unbekannte Mittäter holten sie laut Anklage im November 2017 bei mehreren Senioren bis zu fünfstellige Geldbeträge ab – angeblich zur Überprüfung oder zur Sicherstellung. Insgesamt sechsmal hatten sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit ihrer Betrugsmasche Erfolg: Der Schaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.

Einen Mann in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) sollen sie dazu gebracht haben, 25.000 Euro herauszugeben. Bei einer Frau in Züsch im Hochwald holten sie 11.000 Euro ab, bei einer anderen Dame im hessischen Kriftel waren es Schmuck und Gold im Wert von 30.000 Euro sowie 15 000 Euro in bar. Weitere Tatorte waren in Trier, Klüsserath an der Mosel und Flörsheim am Main.

Die mutmaßlichen Täter, die in wechselnder Besetzung im Einsatz gewesen sein sollen, gingen immer gleich vor: Sie riefen über einen technischen Trick mit der gefälschten Nummer der örtlichen Polizei an und täuschten den Senioren vor, Hinweise auf einen baldigen Einbruch zu haben. Sie baten, Geld und Wertgegenstände „zur Sicherstellung“ herauszugeben, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht. Die Angerufenen deponierten Geld und Wertgegenstände an Orten, wo die vermeintlichen Polizisten sie ungesehen abholen konnten: Mal auf der Fensterbank, mal im Hauskorridor oder vor der Haustür.

Wenn sich im Telefongespräch herausstellte, dass die Angerufenen über reichlich Geld auf einem Konto verfügten, gaukelten sie ihnen vor, dass ein Bankmitarbeiter versuche, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Dieses wollten sie überprüfen, sollen sie den Opfern erzählt haben.

Waren die Angerufenen dazu bereit, wurden die drei angeklagten Männer mit der Abholung beauftragt – wobei laut Staatsanwalt ein 27-Jähriger der Organisator gewesen sein soll. Der Maurer räume die Vorwürfe grundsätzlich ein, sagte dessen Anwalt Pierre Wolff. Bei der Abholung sollen zudem ein 31-Jähriger und ein 23-Jähriger, der als Altenpflegerhelfer arbeitet, dabei gewesen sein.

Der 31-Jährige sagte aus, er habe damals finanzielle Probleme gehabt. Als der 27-Jährige ihn da gefragt habe, ob er „schnelles Geld“ machen wolle, habe er Ja gesagt. Er habe aber gar nicht gewusst, warum das Geld bei den Leuten abgeholt wurde. Der Prozess ist bis Ende Juni terminiert.