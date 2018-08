Faible für Waffen und Werkzeuge: Schmied half Edgar Reitz aus der Klemme

„40 verschiedene Arten von Schmieden gab es früher, und der Messerschmied war einer der angesehensten“, erklärt Jean Collin. „Ganz unten auf der Rangliste standen die Nagelschmiede, die meist keine eigene Werkstatt hatten, sondern Heimarbeit gemacht und ihre Produkte pfundweise an Hausierer verkauft haben.“ Collin hat sich für einen Platz oben auf der Schmiedeskala entschieden, und das bereits in ganz jungen Jahren.

Jean Collin hat sich im Untergeschoss des früheren Bürgermeisteramtes in Herrstein direkt gegenüber dem HwK-Berufsbildungszentrum im historischen Ortskern eine Schmiede eingerichtet. Foto: Jörg Staiber

„Schon als Kind habe ich mit den mir zur Verfügung stehenden Materialien Messer, Blankwaffen und Werkzeuge gebastelt“, berichtet der 73-Jährige. „Als ich 15 war, habe ich völlig ohne Anleitung im Keller mithilfe der Kokszentralheizung meine ersten Schmiedeversuche gemacht.“ Die waren aber nicht von Dauer, weil dabei die Heizung viel zu warm wurde. In der Folgezeit hat Collin jahrelang entweder fertige Klingen verwendet oder solche spanabhebend hergestellt.

Dies veränderte sich in den 1980er-Jahren, als er Gelegenheit bekam, in der Schmiede eines Freundes und unter dessen akribischer Anleitung selbst zu schmieden. Irgendwann musste eine eigene Schmiede her, die er sich in einem abgelegenen Haus einrichtete, in dem er auch nachts und am Wochenende nach Herzenslust hämmern konnte. Ein weiter Schritt erfolgte vor gut zehn Jahren. Er hörte davon, dass Brigitte Knospe aus Herrstein ein Künstler- und Handwerkerdorf machen wolle und dass es in dem mittelalterlichen Ort leer stehende Fachwerkhäuser gebe. Und weil Collin der Erste war – und bislang auch einer der wenigen blieb –, die diesem Ruf folgten, hatte er das Glück, günstig in den Besitz einer (wenn auch damals recht heruntergekommenen, aber dennoch in einer exklusiven Lage befindlichen Immobilie) zu kommen: das frühere Bürgermeisteramt direkt gegenüber dem HwK-Berufsbildungszentrum im historischen Ortskern.

In einem kleinen Laden im Obergeschoss verkauft Collin er seine Produkte. Foto: Jörg Staiber

Keine festen Öffnungszeiten

Im Untergeschoss hat Collin eine Schmiede eingerichtet, im Hochparterre einen Schmiedeladen, in dem er seine Produkte – Messer aller Art, Dolche, Sensen, Sicheln, kleine Schwerter, aber auch die unterschiedlichsten Garten- und Küchenwerkzeuge – verkauft. „Ich habe kaum Laufkundschaft und daher auch keine regelmäßigen Öffnungszeiten“, erzählt er. „Dafür können die Kunden nach Anmeldung aber auch fast jederzeit kommen.“ Eine besondere Spezialität von Collin sind seine Replikate und Kopien historischer Waffen nach Originalfunden. Kunden dafür sind unter anderem sogenannte lebendige Museen, wo man versucht, die Vergangenheit wieder direkt erlebbar zu machen. „Gerade für Kinder sind Museumsstücke meist ungeheuer langweilig. Sie dürfen sie nicht anfassen und können sich auch oft unter den Teilen wenig vorstellen.“

Die Herstellung solcher Repliken ist für Collin immer wieder ein spannendes Abenteuer. „Das Schmiedehandwerk ist mehr als 2000 Jahre alt“, erklärt er. „Da hat sich eine ungeheure Menge Wissen und Technik angesammelt, von der aber gerade in den vergangenen 100 Jahren viel verloren gegangen ist. Und eine spannende Frage, die immer wieder auftaucht, ist: Wie haben die das damals gemacht? Das ist eine Art experimenteller Archäologie.“ Manches will Collin denn auch ganz genau wissen. So hat er sich einen keltischen Rennofen aus Lehm nachgebaut, das historisch erste Gerät, in dem Eisen geschmolzen wurde. Der Name stammt daher, dass beim Schmelzen des Erzes die Schlacke durch eine Öffnung aus dem Ofen rinnt („rennt“).

Damit diese Fuhrwerke in "Die andere Heimat" rollen konnten, brauchte Regisseur Reitz auch Jean Collin. Foto: Screenshot

Versicherung spielte nicht mit

Vor einigen Jahren hat einmal der Regisseur Edgar Reitz vom Wissen Collins und anderer Handwerker, die sich mit alten Techniken beschäftigen, profitiert. Wer den Film „Die neue Heimat“ gesehen hat, wird sich sicherlich an die Schlussszene erinnern, in der man am Horizont die endlosen Trecks von Fuhrwerken mit Auswanderern sieht. „Dafür hat sich Reitz aus ganz Deutschland etwa 30 Originalfuhrwerke zusammensuchen lassen“, erzählt Collin. „Als es nun aber ans Drehen ging, hat sich der Beauftragte der Versicherung die Wagen angesehen und sie für nicht verkehrstüchtig erklärt.“ In aller Eile wurden Handwerker gesucht, die in der Lage waren, die Wagen verkehrssicher zu machen. „Wir hatten zehn Tage Zeit. Wir haben beinahe Tag und Nacht gearbeitet, aber wir haben es tatsächlich geschafft“, erzählt der Schmied, der vor allem mit der Instandsetzung und Verstärkung von Deichseln und Verbindungen beschäftigt war.

Sein in Jahrzehnten erarbeitetes Wissen gibt Collin auch immer wieder gern in Seminaren weiter. „Das geschieht entweder im Einzelunterricht oder in ganz kleinen Gruppen“, erklärt er. Ein Seminar dauert in der Regel zwei bis drei Tage. „Die Themen reichen von allgemeinen Einführungen bis hin zu speziellen Techniken: etwa Feuerschweißen oder Tricks und Geheimnisse des Härtens.“

Von unserem Reporter

Jörg Staiber