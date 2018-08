Ex-Staatssekretär Borger: Nationalpark ist im derzeitigen Zustand Etikettenschwindel

Klaus Borger kennt sich aus im Wald. Der Diplom-Forstwirt war von November 2009 bis Januar 2012 Staatssekretär im saarländischen Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr. In diesem Winter hat der Beamte im einstweiligen Ruhestand zahlreiche Wanderungen im rheinland-pfälzischen Teil des Nationalparks unternommen. Was er gesehen hat, habe ihn „entsetzt und fassungslos zurückgelassen“.

Er sagt: „Ich komme viel in der Welt herum und habe etliche Nationalparks gesehen, aber so etwas noch nicht.“ Unter dem „Deckmäntelchen der Moorrenaturierung“ seien mitten im Schutzgebiet riesige Kahlschläge entstanden, alleine an einer Stelle seien mehr als 50 Hektar Waldfläche praktisch leergeräumt. Große Forstmaschinen stünden mitten in geschützten Flächen, schwere Lkw beschädigten die Wege, meterhohe Holzpolder liegen am Wegesrand – „da fragen Touristen doch zu Recht: Und das soll ein Nationalpark sein?“ NLP-Amtsleiter Harald Egidi sieht den Nationalpark dagegen auf einem guten Weg, alle Arbeiten würden auch wissenschaftlich begleitet.

Borger: Solche Kahlschläge sind verboten

Nach dem Landeswaldgesetz seien Kahlschläge dieser Größenordnung selbst außerhalb von Schutzgebieten verboten, ärgert sich der Forstexperte. Das Konzept der Nationalparkverwaltung, eine Moorrenaturierung von Menschenhand vorzunehmen, diene letztendlich vor allem der „großen Schar an Büros und Moorökologen“, die so eine Beschäftigung über Jahre fänden, sagt der frühere stellvertretende Forstamtsleiter in Homburg und Merzig.

Im Bayerischen Wald könne man gut sehen, dass eine natürliche Moorrenaturierung besser funktioniere, naturschonender sei und weniger Geld koste. Dort werden ehemalige Drainagegräben wieder verschlossen, Moorflächen unter Wasser gesetzt – und die Bäume bleiben stehen. „Sie sterben dann mit der Zeit von selbst ab, es entsteht ein natürliches Ökosystem. Dort entwickelt die Natur Moore und nicht der Mensch oder Maschinen.“ Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald dagegen würden riesige Steppenlandschaften geschaffen: „Die nützen nur dem Rotwild, das solches Offenland als Lebensraum bevorzugt und alles abfrisst, was dort wächst“, kritisiert Borger. Der eigentliche Grund für die intensive Bewirtschaftung nicht nur der Randzonen des Nationalparks sei aber der derzeit gute Holzpreis, glaubt der Saarländer. Die Ansprüche der benachbarten Sägewerkbetreiber, die den Nationalpark zu verhindern versucht hatten, würden bedient. Man gehe Kompromisse ein, um die Holzindustrie zufriedenzustellen. Der Naturschutz komme dabei unter die Räder. Es gehe um Einnahmen für das Land – „und die fließen ja noch nicht einmal in den Nationalpark“, sagt der 59-Jährige.

Er kritisiert auch das Wildmanagement im Schutzgebiet: Statt auf die herkömmliche Jagd ganz zu verzichten, wie es eines Nationalparks würdig wäre, würden für viel Geld Drückjagden organisiert. Wanderer, die die Natur genießen wollen, stünden in diesen Tagen vor nagelneuen Drückjagdständen, Hochsitzen und Ansitzleitern mitten im Schutzgebiet und fragten sich, ob sie sich tatsächlich in einem Nationalpark befinden.

Südwestfunk-Reportage stößt ins gleiche Horn



Bestätigt fühlt sich der Wadriller durch die 90-minütige Reportage, die vergangene Woche im Südwest-Fernsehen zu sehen war und in der Waldnutzung und Jagd in den beiden Nationalparks im Hunsrück und im Nordschwarzwald kritisch beleuchtet wurden. Borger, der im Kuratorium der Nationalparkfreunde sitzt, einer Art Aufsichtsrat des Nationalparks, fordert nun, „die Reißleine“ zu ziehen „und das Ruder um 180 Grad herumzureißen, damit der Nationalpark nicht weiter als Etikettenschwindel für die Region wirbt, sondern den Waldschutz zum Highlight der Region macht“. Man müsse dafür sorgen, dass die Forstbehörden weniger Einfluss haben und stattdessen der Naturschutz gestärkt wird.

Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts Birkenfeld, stellt sich der Kritik: Man habe lange mit Fachleuten über Mittel und Wege der Moorrenaturierung diskutiert und nachgedacht. Die negativen Auswirkungen massiver Fichtenbestände in den Mooren seien beträchtlich. „Die jetzt umgesetzte Methode hat sich auf Flächen wie dem Ochsenbruch bewährt und verspricht eine rasche günstige Bilanz.“ Es gebe schon erste positive Auswirkungen beim Hochwasserschutz: So hätten die Wissenschaftler festgestellt, dass sich die Abflussspitzen nach Starkregen aus dem Casparsbruch in Richtung des Traunbachs bereits um bis zu sechs Stunden verzögern.

Es sei auch nicht so, dass ausschließlich „per flächigem Auszug der Fichten“ (Egidi) vorgegangen werde, man habe angesichts der Mammutaufgabe einen Methoden-Mix auf der Agenda: „Es gibt auch Moore, wo wir genau so vorgehen, wie es die Kollegen im Bayerischen Wald machen, nämlich den Baumbewuchs stehen lassen.“ Der unzugängliche Tierchbruch werde so renaturiert. „In ein paar Jahren kann man dann wissenschaftlich auswerten, welche Methode sinnvoller ist“, sagt Egidi. Und: „Es gibt auch Flächen, in denen wir gar nichts machen, nur beobachten, was geschieht.“ Das Nationalparkamt handele bei solchen Eingriffen auch niemals eigenmächtig, sondern stets in Absprache mit den und nach Genehmigung der Naturschutzbehörden – „alles andere ist auch rein rechtlich gar nicht möglich“, sagt Egidi. Die Maßnahmen werden mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Monitoring der Moorentwicklung begleitet. Die Zeit der großflächigen Fichtenentnahmen, wie sie etwa im Trauntal derzeit gut sichtbar sind, nähere sich sowieso ihrem Ende: „Die noch ausstehenden Maßnahmen werden größtenteils anders umgesetzt.“

Egidi: Keine Harvester im Moor

Es stimme auch nicht, dass bei der großflächigen Entnahme von Fichten große Gewinne am Markt erzielt würden: „Viele Bäume sind aufgrund von alten Rotwild-Schälschäden und Schneebrüchen in den Baumkronen angefault.“ Und da man in sensiblen Bereichen aufwendige und teure Methoden wie Seilkransysteme nutze, sei die Holzernte enorm teuer.

Und: Harvester seien definitiv auf den sensiblen Moorflächen nicht im Einsatz, sagt Egidi. Was Borger fotografiert habe, sei ein großer Bagger, der auf einem befestigten Weg steht, bis er vom Unternehmer abgeholt wird, sagt Egidi. Dafür müssten aber erst die Wege in diesem Bereich wieder hergerichtet werden. Der NLP-Chef ist sich der Wirkung der Erntemaßnahmen und vor allem der hinterher sichtbaren Schäden an den Wegen durchaus bewusst: „Das ist nicht schön. Deswegen haben wir verfügt, dass ab dem 1. März nicht mehr gefällt wird und die Schäden an den Wegen schnellstmöglich wieder behoben werden.“

Insgesamt gibt es im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auf 1300 Hektar „moortaugliche Standorte“, die wissenschaftlich ermittelt wurden. Davon wird nur ein Teil renaturiert. Abgeschlossen oder noch in Arbeit sind im Rahmen des laufenden EU-Life-Projekts rund 120 Hektar. Der Amtsleiter verweist mit Blick auf die Borger-Kritik darauf, dass Hirsche „sicherlich keinen Moorbewuchs gefährden – im Gegenteil: Sie helfen, die Moorflächen offenzuhalten, und sind daher auf diesen Flächen als natürliche Regulatoren nicht unerwünscht.“

Zur Jagdproblematik sagt Egidi: „Wir kommen aus Rücksicht auf die Nationalpark-Anrainer nicht umhin, den Wildbestand zu regulieren. Wir tun dies aber äußerst sensibel mit einigen wenigen Gemeinschaftsansitzen im Jahr. Es gibt keine Bezahl- und Trophäenjagd im Nationalpark.“ Die von Borger gesichteten Hochsitze dienten nur diesen Drückjagden, da aus Sicherheitsgründen nur von einem Hochsitz aus geschossen werden darf. Egidi stimmt aber zu, dass diese Ansitze weniger deutlich sichtbar sein sollten im Schutzgebiet: „Da arbeiten wir dran.“

Der Freundeskreis Nationalpark hält sich mit einer Bewertung des Streits zurück: „Das sind unterschiedliche Ansichten, die da aufeinanderprallen“, sagt der Vorsitzende Hans-Joachim Billert. Am Donnerstag gab es ein Schlichtungsgespräch zwischen Borger und Egidi im Nationalparkamt. Ergebnis: An den unterschiedlichen Sichtweisen hat sich nichts geändert, man kam aber überein, sich im Hinblick auf den Nationalpark-Plan künftig intensiver austauschen zu wollen.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt