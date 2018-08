Explosiver Fund löst bei US-Army Alarm aus: Zwei Fliegerbomben in Baumholder freigelegt

Aus unserem Archiv

Baumholder

Alarmstimmung herrschte am Mittwoch und Donnerstag auf dem US-Stützpunkt in Baumholder. Gleich zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden nacheinander im Zuge von Bauarbeiten bei den Kasernen gegenüber des Sportgeländes Minick Field gefunden. Das teilte Bernd Mai, Pressesprecher der US-Militärgemeinde, auf NZ-Nachfrage mit. Nachdem an beiden Tagen der Bereich evakuiert worden war, konnten Spezialisten die Bomben entschärfen und abtransportieren.