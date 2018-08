Experte ist überzeugt: Erstes Wolfsrudel im Land wird es auf dem Truppenübungsplatz Baumholder geben

„Das erste Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz wird es auf dem Truppenübungsplatz Baumholder geben.“ Das ist die feste Überzeugung von Dr. Herbert Kraft – und der weiß, wovon er spricht. Denn der Forstdirektor im Ruhestand hatte als Bundesforstbeamter nicht nur die forstliche Leitung des Truppenübungsplatzes unter sich, sondern er ist auch seit etlichen Jahren einer der Großkarnivoren-Beauftragten der Zentralstelle der Forstverwaltung des Landes. Karnivoren sind Fleischfresser, deren größte Vertreter in Deutschland Luchs und Wolf.

Der Wolf kommt immer näher an die Nationalparkregion – sowohl von Westen wie von Osten. Finden wird er hier mit dem menschenleeren Truppenübungsplatz ein ideales Revier, wo Einzelgänger ein neues Rudel gründen können, sagt Karnivoren-Experte Dr. Herbert Kraft.

Foto: dpa (Archiv)

Während die Wiedereinbürgerung des Luchses im Pfälzerwald aufgrund von dessen scheuer und einzelgängerischer Lebensweise weitgehend unproblematisch und eher unbemerkt verläuft, weckt die Zuwanderung beim Wolf nicht nur Ängste und Vorurteile, sondern sie bringt auch einige echte Probleme mit sich.So wurde vor zwei Wochen nach einem Treffen zum Wolfsmanagement, zu dem das Umweltministerium eingeladen hatte, das erste Präventionsgebiet im Westerwald eingerichtet. Dort wurden bereits Wolfsrisse bei Schafen, Gatterwild und einem Reh nachgewiesen. In einem Präventionsgebiet werden Schafhalter oder auch Halter von Gatterwild zur Beschaffung von wolfssicheren Zäunen und gegebenenfalls auch besonderen Schutzhunden finanziell unterstützt.

Rhein ist für den Wolf kein Hindernis

„Deshalb solle man auch bei uns auf das Auftauchen des Wolfes vorbereitet sein, deswegen nicht in Panik geraten, aber auch nicht völlig sorglos damit umgehen“, betont Kraft. „Derzeit erfolgt die Ausbreitung des Wolfes in unsere Richtung von zwei Seiten aus“, erläutert er seine These von der aus seiner Sicht erwartbaren Besiedlung des Truppenübungsplatzes. „Von Osten her kommen die Wölfe aus Polen über Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und Hessen zu uns. Derzeit landet immer mal wieder ein Einzelgänger im Westerwald. Die Weiterverbreitung von dort aus verzögert sich derzeit aber noch durch die hohe Verkehrs- und Besiedlungsdichte im Rhein-Main-Gebiet. Ein Fluss wie der Rhein ist für einen Wolf dagegen kein Hindernis. Irgendwann wird er ihn überwinden.“

Gleichzeitig erfolgt eine Zuwanderung von Südwesten, die – vermutlich von den Apenninwölfen in Italien ausgehend – inzwischen die Vogesen erreicht hat. „Junge Wölfe bleiben etwa drei Jahre lang bei ihrem Ursprungsrudel, dann sind sie als Einzelgänger unterwegs, bis sie in einem geeigneten Lebensraum einen Partner finden und mit dem wiederum ein neues Rudel gründen.“ Kraft ist überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich Zuwanderer von Osten und von Westen in unserer Region treffen und sich dann wiederum den Truppenübungsplatz Baumholder als ideales Refugium zur Familiengründung aussuchen werden. Diese Überzeugung gründet auf der Erfahrung, die auf anderen deutschen Truppenübungsplätzen gemacht wurden.

Als einer von 32 Großkarnivoren-Beauftragten des Landes ist Kraft für die Beschaffung von Daten für das Monitoring zuständig, das heißt, zu beobachten, wo und wie sich Wölfe und Luchse in Rheinland-Pfalz ausbreiten. Dafür ist er auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen: Waldbesitzer, Jäger, Landwirte, aber auch Spaziergänger und Wanderer. „Man sollte die in Deutschland bereits vorhandene Wolfspopulation nicht unterschätzen, immerhin sind bei uns seit 2012 allein auf den Straßen 162 Wölfe ums Leben gekommen“, erklärt er.

„Aber es besteht auch kein Grund zur Panik, denn vom Wolf geht für den Menschen beim richtigen Umgang heute keine Gefahr aus.“ Außer den eher seltenen Sichtbegegnungen sind es in erster Linie die toten Beutetiere der Wölfe, und hier vor allem Nutztiere, aber auch Rehe, die Aufschluss über die Anwesenheit geben können.

„Ein von einem Wolf oder Luchs gerissenes Reh erkennt man zunächst an dem tödlichen Kehlbiss, der aber auch von einem wildernden Hund stammen kann“, erläutert Kraft. Deswegen bedarf es noch anderer Merkmale, auf die die Großkarnivorenberater achten und wofür sie entsprechend geschult sind. Wolf und Luchs erlegen ihre Beute in der Regel selbst und gehen als Fleischfresser unmittelbar nach dem tödlichen Biss zur Sache, indem sie in Feinschmeckermanier bei den Keulen beginnen und die Innereien links liegen lassen.

„Nicht jedes tote Reh geht auf das Konto dieser Raubtiere, schließlich darf man nicht vernachlässigen, dass in Rheinland-Pfalz jährlich rund 10.000 Rehe durch Wildunfälle ums Leben kommen und viele von ihnen irgendwo im Straßengraben oder Dickicht verenden“, erläutert Kraft. Da bedienen sich dann Füchse, Wildschweine, Krähen und Greifvögel und setzen den natürlichen Kreislauf in Gang.

Der Umgang mit den Kadavern unterscheidet sich deutlich. Während Wolf und Luchs sich bei ihrer Beute sofort an die Hinterkeulen machen, geht der Fuchs als erstes an die leichter zugänglichen Eingeweide. Und wenn man ein Reh mit einem abgetrennten Kopf findet, dann ist auch dafür in der Regel ein Fuchs verantwortlich, denn der Kopf ist der einzige Körperteil, den er leicht abtrennen und seinen Jungen mitbringen kann.

Land zahlt Entschädigung

„Es ist auf jeden Fall immer eine Begutachtung durch den Experten erforderlich, um zweifelsfrei eine Einordnung vornehmen zu können“, betont Kraft. „Sowohl beim Wolf als auch beim Luchs handelt es sich um streng geschützte Tiere“, unterstreicht der Forstmann. „Ein Jäger, der einen Wolf oder Luchs schießt, zahlt nicht nur eine hohe Geldstrafe, sondern ist auch seinen Jagdschein los.“ Werden Haus- oder Gattertiere gerissen, und Wolf oder Luchs sind als Verursacher nicht auszuschließen, dann zahlt das Land entsprechende Entschädigungen. Hierfür stehen den betroffenen Ansprechpartner der Stiftung Natur und Umwelt zur Verfügung, die unter der Großkarnivoren-Telefonhotline 06306/ 911.199 zu erreichen sind.

Von unserem Reporter Jörg Staiber