Etliche verteidigen die Naheland-Touristik gegen die Kritik der Bad Kreuznacher Stadtspitze

Landkreis Bad Kreuznach. Die öffentliche Ankündigung des Bad Kreuznacher Stadtvorstands, sich touristisch vom Dachverband Naheland-Touristik (NLT) abzuwenden und sich stärker in Richtung Mittelrheintal und Rheinhessen zu orientieren, stößt im Kreis Bad Kreuznach auf Widerstand. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer und Bürgermeister Wolfgang Heinrich hatten sogar von einem Versagen der Naheland-Touristik gesprochen und laut über einen eventuellen Austritt nachgedacht. Als Gründe dafür nennt das Bürgermeisterduo fehlende Perspektiven und kein klar erkennbares Konzept. „Ich sage deutlich, dass wir die Naheland-Touristik besser heute als morgen verlassen sollten“, bekräftigte Heinrich gegenüber unserer Zeitung. Erst aber muss das Thema noch in den Gremien behandelt werden: Ein Austritt ist möglich, aber noch nicht beschlossene Sache.

Das Rotenfelsmassiv ist ein beliebtes Ziel für Wanderer aus Nah und Fern. In Zukunft könnte sich die Stadt Bad Kreuznach touristisch eher in Richtung Rhein wenden. Der Westen würde dann vernachlässigt.

Foto: Archiv

Der Verein Weinland Nahe reagiert mit einem Appell zur Zusammenarbeit auf den Vorstoß der Stadt. Bereits seit Jahren praktiziere man das mit der Naheland-Touristik. Als Beispiele nennt der Verein das Wein-Genuss-Magazin, den Online-Event-Kalender oder die Freizeit- und Erlebniskarte mit ihren touristischen Glanzlichtern und Attraktionen. Die Naheweinmajestäten seien bei Veranstaltungen der Naheland-Touristik eingebunden. „Durch diese enge Kooperation kann der weininteressierte Gast oder Besucher der Region optimal mit Informationen versorgt werden.“ Neben diesen konkreten Aktivitäten erfolge ein intensiver Austausch im Vorstand von Weinland Nahe, dem NLT-Geschäftsführerin Ute Meinhard seit vielen Jahren angehöre. Ein Ergebnis dieses Austauschs sei die Anpassung des Erscheinungsbilds der beiden Organisationen. Durch das Nahe-„N“ in den Printmedien und im Internet sei eindeutig erkennbar: Wein und Tourismus gehören zusammen, „das ist die Nahe-Region“.

Landjugend: Schlag ins Gesicht

Aus dieser „wertvollen Zusammenarbeit“ habe sich im Onlinebereich zudem eine hochwertige Linkstruktur entwickelt: Für Nutzer stünden Informationen zur gesamten Naheregion direkt zur Verfügung. „Es ist genau diese Art der Zusammenarbeit und des Zusammenhaltens, die unsere Region voranbringt und etwas bewegt. Durch eine solch kooperative Art des Umgangs können Probleme gelöst und konstruktiv neue Ideen auf den Weg gebracht werden.“

Die Landjugend Nahe übt deutlicher Kritik. Aus Sicht der Jugendorganisation drohe der Nahe ein Imageschaden, das Weinanbaugebiet werde in seiner Wahrnehmung weiter geschwächt. Die Aussagen der OB und des Bürgermeisters empfinde man als „einen Schlag ins Gesicht“, betont Pressesprecher Martin Emrich. Ein Austritt wäre nach Meinung der Landjugend grundverkehrt. „Der Wirtschaftsfaktor Wein hat in unserer Region eine sehr hohe Bedeutung. Wenn Bad Kreuznach künftig aber mit dem Mittelrheintal oder Rheinhessen zusammen arbeitet, werden jüngste Bemühungen zunichte gemacht. Das ist nicht fair dem Einsatz der Winzer gegenüber, die sich Tag für Tag für ihre Region einsetzen“, kritisiert Emrich.

Ähnlich klingen die Einlassungen des Bad Kreuznacher Stadtverbands der Jungen Union, die sogar den Rücktritt des jüngst aus der CDU ausgetretenen Heinrich fordert: „Ein Bürgermeister, der den Tourismus vor Ort völlig falsch einschätzt und massiv schwächt, ist fehl am Platz“, erklärt die Vorsitzende Barbara Wollschied, ehemalige Nahe-Weinkönigin. Regelmäßig werde der Stolz auf das schöne Naheland mit seinem Potenzial für den Tourismus betont. Statt die gemeinsame Heimat zu schwächen, sollten gemeinsam mit der Naheland-Touristik Lösungsvorschläge und Konzepte erarbeitet werden, um die Region wieder zu stärken, fordert auch sie. „Das Naheland ist nicht Rheinhessen oder der Rheingau.“ Durch eine Fusion mit diesen Regionen und den Ausstieg aus der Naheland-Touristik sei kein Auftrieb des Tourismus, sondern ein weiterer Rückgang zu erwarten, ist Wollschied überzeugt. Für sie steht fest: „Wenn Heinrich und Kaster-Meurer nach wie vor aus dem heimischen Tourismusverband aussteigen wollen, arbeiten sie nicht für, sondern gegen unsere Heimat.“

Aufbruch in neue touristische Ära

Rückendeckung für die Naheland-Touristik gibt es auch von der Kreistagsfraktion der Grünen. Wünschenswert wäre aus Sicht von Fraktionschef Ludger Nuphaus, dass die Stadt zusammen mit dem Landkreis und den weiteren Akteuren im Tourismusbereich wie Weinland Nahe, dem Naturpark und Verbandsgemeinden konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Naheland-Touristik arbeitet, so wie von Landrätin Bettina Dickes vorgeschlagen wurde. Wenig Verständnis hat auch Nuphaus' Fraktionskollegin Annette Esser, Mitinitiatorin des Hildegardwegs. Dieser sei doch ein vielversprechender Aufbruch in eine neue touristische Ära – sie bedauert, dass dieser keine Erwähnung in der bisherigen Diskussion finde. ri/kuk