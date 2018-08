Etappenziel fast erreicht: Baustelle in der Schneewiesenstraße wandert weiter nach oben

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

In der Schneewiesenstraße, in der aktuell der Schwerpunkt der Arbeiten auf dem gesperrten Teilstück zwischen den Einmündungen in die Oldenburger Straße und Schulweg liegt, verschärfen sich in den nächsten Tagen die ohnehin schwierigen Verkehrsbedingungen. Danach startet am Montag, 25. Juni, die nächste Etappe beim bereits seit Mai 2017 andauernden Großprojekt in der Birkenfelder Innenstadt.