Esskastanie soll bei Schmißberg heimisch werden

Sie ist nicht heimisch im Hunsrück, dürfte es allerdings im Zuge der Klimaerwärmung bald werden. Die Rede ist von der Ess- oder Edelkastanie, Castanea sativa – übrigens nicht verwandt mit der im Hunsrück ansässigen Rosskastanie (Aesculus). Die Römer haben sie einst mitgebracht über die Alpen, wie den Wein. Von daher passte es sehr gut, dass die ehemaligen Deutsche Weinkönigin und heutige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den „Baum des Jahres 2018“ in Schmißberg pflanzte, ganz in der Nähe einer römischen Ausgrabungsstätte und direkt neben Sironatempel und B 41.

Die Esskastanie ist der 30. Jahresbaum, die der Bund Deutscher Baumschulen (BdB) gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium und der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung in ganz Deutschland gesetzt hat. Der Kreis Birkenfeld sei prädestiniert für diese Pflanzung, sagte die Ministerin – nicht nur weil der Landrat Förster sei: „Es ist eine besondere Region, mit viel Wald, viel Landschaft, einem hohen Erholungswert.“ Bei der Aufzählung der Vorzüge schaffte es Klöckner ein weiteres Mal, den nahen Nationalpark, den einzigen in Rheinland-Pfalz, mit keiner Silbe zu erwähnen. Das holte Landrat Matthias Schneider nach, der versprach, dass sich die Kreisverwaltung um die Pflege des in der Anwachsphase sehr empfindlichen Baumes – vor allem was Trockenheit angeht – kümmern wolle.

Gemeinsam mit dem (von links) BdB-Präsidenten Helmut Selders, MdB Antje Lezius und Landrat Matthias Schneider „pflanzte“ Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (mit der roten Bluse) eine Edelkastanie direkt an der B 41 bei Schmissberg. Allerdings muss der Pflanztrupp der Campus Company aus Hoppstädten-Weiersbach noch mal ran, weil der Baum zu tief eingesetzt wurde.

Foto: Reiner Drumm

Der Standort bei Schmißberg sei trotz seiner Höhenlage von annähernd 500 Metern über Null ein sehr guter, sagte der Präsident des BdB, Helmut Selders. Zwar stünden die meisten Edelkastanien in Deutschland in Flußtallagen, doch sei für den Baum Frost kein Problem. Problematischer als die exponierte Lage bei Schmißberg seien Talmuldenlagen, in denen der wärmeliebende Baum in der Triebphase im Frühjahr oft von abfließender Frostluft kalt erwischt wird.

Einmal angewachsen ist Castanea sativa widerstandsfähig und kann sehr alt werden. Auf Sizilien gibt es mehr als 2000 Jahre alte Exemplare. Allerdings mag der Baum Gesellschaft, nur dann trägt er viele Früchte – das ist bei Schmißberg ein Problem: Selders machte aber an der B 41 noch Lücken im Alleebestand aus und legte „Grundbesitzer“ Norbert Olk vom LBM Bad Kreuznach nahe, bei der Baumbeschaffung an die Edelkastanie zu denken.

Auch in die historische Obstbaumallee der Gemeinde Schmißberg, Luftlinie etwa 500 Meter vom Sirona-Standort entfernt, würde eine Esskastanie noch gut passen, waren die Gemeindevertreter mit Selders und dem BdB-Landesvorsitzenden, Michael Fuchs aus Idar-Oberstein, schnell einig.

Im Anschluss trafen sich die Vertreter des Bundes Deutscher Baumschulen zu ihrer Jahrestagung in der Kreisverwaltung. Stefan Conradt