Es wird Frühling: Die Fischadler machen Rast im Nationalpark

Jedes Jahr ab Mitte März machen die Fischadler auf ihrem Weg von den Winterquartieren im Süden zu ihren Brutgebieten im Norden und Nordosten Europas Rast im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Ihre Jagd an den Fischweihern bei Börfink und im Trauntal ist ein Spektakel, das zahllose Naturfotografen aus nah und fern anlockt.



Foto: Mark Medcalf/Fotolia​

Damit die Tiere nicht unnötig gestört werden, ist es wichtig, dass nicht jeder Interessierte auf eigene Faust versucht, den Adlern so nahe wie möglich zu kommen. Die „Erlebnis Nationalpark“ (ENP) GmbH bietet deshalb am Sonntag, 25. März, eine geführte Wanderung an, die dem Fischadler gewidmet ist. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Forellenhof. Während der circa dreistündigen Tour erhalten die Teilnehmer von einem zertifizierten Nationalparkführer viele Informationen über die Greifvögel.