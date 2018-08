Normalerweise ist es zum Schutz von Vögeln, Insekten und anderen Kleintieren verboten, Büsche und Bäume zwischen dem 1. März und 30. September zu beschneiden oder zu entfernen. Wenn man allerdings in den kommenden Tagen einen Mann am Rande des Gewerbegebietes „Am Kreuz“ dabei beobachtet, wie er sich an Schlehenbüschen zu schaffen macht, ist das kein Naturfrevel, sondern es dient im Gegenteil dem Schutz eines seltenen Schmetterlings. In Hängen westlich des Gewerbegebiets wurden nämlich Exemplare des Heckenwollafterfalters entdeckt, ein Nachtfalter, der vom Aussterben bedroht ist und in Deutschland nur an zwei Standorten vorkommt.

Das Tier hat eine Flügelspannweite von etwa 35 Millimetern und hat seinen Namen von den wollartigen Büscheln an seinem After. Das Besondere an dem schön gefärbten Schmetterling: Er ist auf ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.