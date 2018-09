Es geht voran: Der Umbau bei Bengel soll 2017 abgeschlossen sein

Im Jahr 2001 wurde die Bengel-Stiftung mit dem Ziel gegründet, die historische Ketten- und Schmuckfabrik Jakob Bengel zu erhalten und in ein Industriedenkmal umzuwandeln, um die Erinnerung an ein wichtiges Stück Obersteiner Industrie- und Sozialgeschichte zu erhalten.

Das Ensemble aus Fabrik, Villa und Arbeiterwohnhaus in der Wilhelmstraße steht exemplarisch für den einst wichtigsten Wirtschaftszweig an der oberen Nahe, der Tausenden Menschen Arbeit gab und der nach einem lang anhaltenden Niedergang bis Mitte der 1990er-Jahre schließlich fast völlig verschwand. Nach eineinhalb Jahrzehnten seit Gründung der Stiftung geht die Umwandlung in ein Industriemuseum, für die Kosten von rund drei Millionen Euro entstehen, in ihre letzte Phase und soll im Jahr 2017 abgeschlossen sein.

Nach der Beseitigung der Schäden des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2004 und der folgenden Sanierung des Daches erfolgten im vergangenen Jahr weitere wichtige bauliche Schritte zur Umwandlung in ein Industriemuseum. So wurden im Fabrikgebäude eine Sprinkleranlage installiert und eine Feuertreppe außerhalb des Hauses errichtet. Neu ist auch ein Technikhäuschen im Innenhof, in dem Toiletten sowie das Wasserreservoir für die Sprinkleranlage untergebracht sind.

Derzeit wird in der Fabrik parallel zu den bestehenden Installationen und möglichst unsichtbar die Haustechnik verlegt, wobei alle alten Installationen von historischen Heizkörpern bis zu Drehlichtschaltern aus Bakelit bestehen bleiben. "Das ist immer eine sehr sensible Gratwanderung zwischen Authentizität und aktuellen Vorschriften, wir versuchen, da so dezent wie möglich vorzugehen", erläutert Peter Wenzel, Vorstandsmitglied der Bengel-Stiftung. "Da wird um jeden Kompromiss gerungen." So seien etwa die klassischen Neonröhren mit ihrem typischen Licht heute aufgrund des hohen Energieverbrauchs nicht mehr gestattet. In diesem Fall habe man versucht, eine Beleuchtung zu finden, die den Neonröhren optisch und in der Art des Lichtes am nächsten kommt.

Historische Vitrinen gesucht

In den früheren Büroräumen im ersten Stock wird es eine Dauerausstellung mit Bengel-Produkten von der Uhrkette bis zum legendären Art-déco-Schmuck geben, wobei ein Büroraum in seiner historischen Form erhalten bleibt. In einem weiteren Raum entsteht ein Musterzimmer mit den typischen Musterkarten. "Für die Präsentation suchen wir noch historische Vitrinen", erklärt Willi Lindemann, Vorsitzender der Bengel-Stiftung. Im Erdgeschoss werden im Eingangsbereich zwei Empfangsräume mit Verkaufstheke, Vitrinen sowie einigen für die Produktion typischen Arbeitsplätzen und Maschinen entstehen. Im Untergeschoss, wo im Moment eine Ausstellung mit Bengel-Exponaten zu sehen ist, wird eine Ausstellung zur Produktionsgeschichte der gesamten Obersteiner Industrie zu sehen sein. Zu dieser gehören neben Schmuck auch Galanteriewaren wie Schreibtischgarnituren oder Zigarettenetuis aus der Sammlung Lauterbach sowie die inzwischen auf rund 50 Stücke angewachsene Sammlung der Artists in Residence, die seit 2006 zu Gast bei Bengel waren.

Die Einweihung ist für den Sommer 2017 geplant, aber man kann die Fabrik auch während des Umbaus besichtigen. "Das verläuft so behutsam, dass weiterhin Besuchsverkehr möglich ist", betont Wenzel. "Man hat in der Zeit sogar die einmalige Chance zu sehen, wie die vorsichtige Umwandlung in ein Industriedenkmal vonstattengeht. Das ist absolute Präzisionsarbeit und nur mit minimalsten Eingriffen und mit sehr wenig Schmutz verbunden." Es gibt schon jetzt Pläne und Vorstellungen für die Zeit nach dem Umbau. "Dazu gehört in erster Linie, das Industriedenkmal in einen Zustand bringen zu, das es längerfristig auch unabhängig von den aktuell agierenden Personen existenzfähig macht", erläutert Lindemann. "Hierfür müssen wir sichere Strukturen schaffen, wozu auch ein Management gehört." Darüber hinaus sei es wichtig, finanzielle Felder zu erschließen und als Industriedenkmal Projekte zu generieren, die über das Denkmal hinausgehen. Beispielhaft nennt Lindemann das schon seit Jahren bestehende Programm "Bengel macht Schule", zu dem auch Workshops gehören. So will der Bengel-Freundeskreis eine Werkstatt für Projekte einrichten, die auch über den schulischen Rahmen hinausreichen.

Auch als Stadtmuseum gedacht

"Wir wollen ein lebendes Denkmal, wir wollen nicht in Traditionspflege erstarren", unterstreicht Lindemann. "Der Blick soll nicht nur nach hinten gerichtet sein, sondern wir wollen uns dem, was Bengel an Fragen und Themen aufwirft, auch unter einem zeitgenössischen Blickwinkel zuwenden." Darüber hinaus sieht Lindemann auch eine gesamtstädtische Funktion für das Industriedenkmal. "Da Idar-Oberstein ja kein Stadtmuseum mehr hat, soll Bengel diese Funktion mit übernehmen, dafür sind zwei Räume im Erdgeschoss vorgesehen. Es soll eine Geschichtsarbeit zur Stadt erfolgen, die nicht ausschließlich am Tourismusbetrieb orientiert ist und auch eine Verzahnung mit anderen Einrichtungen wie dem Stadtarchiv beinhaltet. Da soll sich jeder einklinken können."