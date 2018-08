Erwartete Frühjahrsbelebung ist auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Birkenfeld eingetreten

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Birkenfeld ist gegenüber dem Vormonat Februar um 3,3 Prozent zurückgegangen. Dementsprechend ist die Arbeitslosenquote von 6,0 Prozent auf 5,8 Prozent gesunken. Vor einem Jahr lag sie noch bei 6,2 Prozent. Insgesamt waren im Birkenfelder Land 2512 Menschen auf der Suche nach einem Job. Das sind 85 weniger als im Februar.

Betrachtet man den gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, zu dem neben dem Kreis Birkenfeld auch der Rhein-Hunsrück-Kreis und der Kreis Bad Kreuznach gehören, fällt die Monatsbilanz für März noch besser aus. 9714 Menschen waren arbeitslos, 390 oder 3,9 Prozent weniger als im Februar und 754 oder 7,2 Prozent weniger als im März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist von 5,5 Prozent im Februar auf 5,2 Prozent im März gesunken. Alle Personengruppen haben von diesem leicht überdurchschnittlichen Rückgang zum Vormonat profitiert.

Diese erwartete Frühjahrsbelebung hat in allen Regionen des Agenturbezirks eingesetzt. Erstaunlicherweise aber ist diese jahreszeitlich übliche Entwicklung überdurchschnittlich gut ausgefallen, obwohl der späte Wintereinbruch noch im Februar und März hemmend gewirkt hat. Insofern dürfte der April – wie im Vorjahr – eine weitere Entlastung am Arbeitsmarkt mit sich bringen. Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, sieht insbesondere in der dynamischen Beschäftigungsentwicklung und der hohen Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region Potenziale für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr.

Der Arbeitsmarkt ist allerdings kein starres Gebilde, er lebt von den Bewegungen, sprich An- und Abmeldungen. 2263 Menschen wurden im März erstmals oder wieder arbeitslos. Dies sind 12,2 Prozent weniger als im Februar und 2,5 Prozent weniger als im März 2017. Insbesondere unmittelbar nach einer Beschäftigung, aber auch nach einer Ausbildung, meldeten sich deutlich weniger Menschen arbeitslos im Vergleich zum Vormonat.

Wie sieht es mit Stellen aus? 861 neu zu besetzende Arbeitsplätze wurden im März von den regionalen Arbeitgebern angeboten. Der Anstieg zum Vormonat um 1 Prozent ist zwar gering, findet aber auf der Grundlage des sehr hohen Anstiegs im Februar statt. So liegt die Stellenzahl auch um rund 7 Prozent über dem Vorjahresmonat. Dies signalisiert einen anhaltend hohen Bedarf an Arbeitskräften.

Der Stellenbestand ist zum Vormonat um 4,9 Prozent gestiegen und liegt um 1,6 Prozent über dem März 2017. Insgesamt 2931 Stellen sind aktuell vakant, davon sind 88,7 Prozent unbefristet, 93,1 Prozent sind sofort frei. Im März hatten insbesondere die Verkehrs- und Logistikbranche und das Gesundheitswesen steigenden, das verarbeitende Gewerbe allerdings sinkenden Bedarf nach Arbeitskräften.

Wie hoch ist die Beschäftigung? 118.897 Menschen waren zum 30. September 2017 (aktuellster Datenstand) im Agenturbezirk Bad Kreuznach sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Beachtlich: Der Anstieg fiel deutlich höher aus als im Landesdurchschnitt, der nur 2,0 Prozent beträgt.

Auch der Blick auf die ersten Daten am Ausbildungsmarkt verheißt Gutes: Schon frühzeitig konnten mehr Ausbildungsstellen als im Vorjahr besetzt werden. Die Zahl der Bewerber, die bei der Berufsberatung nach einer Ausbildungsstelle nachgefragt haben, ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gesunken. Von 1706 Jugendlichen, die sich seit Oktober um einen Ausbildungsplatz kümmern, sind noch 905 auf der Suche – 16 Prozent weniger als im März 2017.

Die Zahl der Ausbildungsstellen hingegen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen: Mit insgesamt 2230 offenen Ausbildungsstellen seit Oktober wurde der Vorjahreswert um fast 10 Prozent überschritten. Hiervon sind noch 1273 Stellen frei, 4,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. In der Monatsbilanz für März stehen demnach 905 ausbildungssuchenden jungen Menschen 1273 Angebote der heimischen Betriebe zur Verfügung. ni