Erste Food- und Shoppingnacht in Birkenfeld: Innenstadt wird zur Flaniermeile

Musik, Straßenkünstler, Hobbykünstler mit ihren Marktständen und dazu als Garnitur bis 22 Uhr geöffnete Geschäfte sowie Gastronomiebetriebe mit besonderen kulinarischen Angeboten: Das soll die Erfolgsrezeptur für die erste Birkenfelder Food- und Shoppingnacht sein, die die Fördergemeinschaft (FöG) am Freitag, 22. Juni, ab 18 Uhr in der Innenstadt organisiert.

„Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und möglichst viele Besucher“, sagt deren Vorsitzender Karl-Heinz Roth im NZ-Gespräch. Schwerpunktmäßig wird sich das Geschehen vor allem im Herzen der Kreisstadt in der Achtstraße, am Kirchplatz, „Auf dem Römer“ und in der Hauptstraße bis hinunter zur Straße „Am Weiherdamm“ abspielen. Sonderaktionen und geöffnete Ladentüren gibt es aber auch bei teilnehmende Firmen beziehungsweise Restaurants in der Friedrich-August-Straße, „Am Zimmerbach“ und in der Wasserschiederstraße geben.

Livemusik, Lesung und Autoschau

Insgesamt sind mehr als 30 Geschäfte und Gastronomiebetriebe bei der Veranstaltung mit von der Partie. Dazu kommen rund 15 Aussteller bei einem über die Stadt verteilten Markt, und auf dem Kirchplatz werden drei Autohäuser Modelle präsentieren. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem eine Lesung mit der Kinderbuchautorin Cornelia Kopelsky und Livemusik. Die Dippelbrüder spielen in der Achtstraße auf, und Bernd Müller unterhält auf dem Kirchplatz mit Klassikern der 1970er-Jahre bis heute, die er in akustischen Versionen vorträgt.

Außerdem tritt ab 19 Uhr der Birkenfelder Musikverein vor der Gaststätte Treibhaus auf. Dieses Open-Air-Konzert war zwar bereits vor dem Entschluss der FöG, die Erstausgabe der Food- und Shoppingnacht auf die Beine zu stellen, terminiert gewesen, dieser Punkt füge sich aber genau passend in das abwechslungsreiche Programm am Freitagabend in der Innenstadt ein, so Roth. Mit dem Sänger Miguel Keune, der Sängerin Elissa Deskins und der Harfenistin Friederike Siemer werden zudem drei weitere Künstler durch die Straßen ziehen und ihre Stücke jeweils an verschiedenen Standorten dem Publikum vortragen.

Sommerloch wird geschlossen

Mit der neuen Food- und Shoppingnacht will die Fördergemeinschaft nach eigenem Bekunden das bisherige Sommerloch bei ihren Veranstaltungen schließen. So hatte es der Vorstand bereits Anfang Mai nach dem Treffen mit allen Mitgliedern und Einzelhändlern in der Innenstadt formuliert, die der Idee für diese Premiere zuvor zugestimmt hatten.

Da 2018 turnusmäßig keine Leistungsschau stattfindet, hätte es zwischen der Frühjahrsaktion der FöG Ende März und dem Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag im Oktober eine lange Pause gegeben. „Bei der Frühjahrsaktion ist es zudem so, dass es dann für Aktivitäten draußen noch zu kalt ist. Wir wollen den Leuten aber eine Veranstaltung in sommerlicher Atmosphäre bieten, bei der sie sich von der Vielseitigkeit der Birkenfelder Gastronomie, Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister und Vereine überzeugen können“, sagt Roth. Er weist zudem darauf hin, dass es als Vorgänger der ersten Food- und Shoppingnacht in der Vergangenheit im Sommer zwar schon separate Feste in der Achtstraße und der Hauptstraße gegeben habe, „wir haben uns nun aber gesagt, dass wir aus zwei kleineren Veranstaltungen eine größere und richtig schöne machen“, betont der FöG-Chef abschließend.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner