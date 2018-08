Erneuter Chefarztwechsel am Klinikum

Die Medizinische Klinik II, Kardiologie und Pneumologie, am Klinikum Idar- Oberstein erhält zum 1. Oktober einen neuen Chefarzt. Grund ist das Ausscheiden des bisherigen Chefarztes Prof. Dr. Thorsten Reffelmann, der die Idar-Obersteiner Klinik auf eigenen Wunsch hin zum 30. Juni verlassen hat. Die Klinikleitung dankte dem scheidenden Chefarzt an seinem letzten Arbeitstag für seine geleistete Arbeit.

Privat-Dozent Dr. med. Natig Gassanov

Foto: Jörg Parsick-Mathieu

Die Position des Chefarztes übernimmt Priv.-Doz. Dr. Natig Gassanov (43), der derzeit noch an seiner bisherigen Wirkungsstätte in Gütersloh tätig ist. Während der Interimsphase hat der Leitende Oberarzt der Medizinischen Klinik II, Nayef Zouri, die Leitungsfunktion kommissarisch übernommen, heißt es seitens des Krankenhaus-Trägers, der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG). Die Versorgung der kardiologischen und pneumologischen Patienten sei damit durchgängig auf gewohnt hohem Niveau gewährleistet.

Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz freut sich, mit Dr. Gassanov einen Mediziner für das Klinikum gewonnen zu haben, der aufgrund seiner fachlichen Expertise und seiner hohen Reputation das Team der Klinik in idealer Weise ergänzt. „Dr. Gassanov und sein Team der Medizinischen Klinik II werden unsere kardiologischen Patienten umfassend und wohnortnah in der Region Oberen Nahe versorgen“ sagte der Verwaltungsdirektor. Gassanov ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Universität in Köln und an der Baylor College of Medicine in Houston/USA. Danach begann er seine ärztliche Tätigkeit an der Uniklinik Köln, an der er seine Facharztausbildung in Innerer Medizin und die Zusatzqualifikationen in den Bereichen Kardiologie und Intensivmedizin erlangte. Er übernahm 2014 die Leitung der Rhythmologie am Städtischen Klinikum in Gütersloh. Dr. Gassanov verfügt über die Zusatzqualifikationen Interventionelle Kardiologie sowie Spezielle Rhythmologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz und Kreislaufforschung.

Mit Gassanov komme nicht nur ein erfahrener Kardiologe an die Klinik, sondern auch ein engagierter Forscher, heißt es in einer Pressemitteilung der SHG. In der wissenschaftlichen Arbeit gilt sein Interesse der Regulation der Stammzellendifferenzierung sowie experimentellen und klinischen Elektrophysiologie des Herzens. Diesen Themen widmete er sich auch während seines durch die DFG-geförderten mehrjährigen Forschungsaufenthaltes an der McGill-University in Montreal/Kanada.

Der nun scheidende Prof. Dr. Reffelmann war vor drei Jahren Prof. Dr. Hermann Klein in der Leitung der internistischen lntensivmedizin am Klinikum in Göttschied gefolgt.