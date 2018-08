Erneuerung der Ortsdurchfahrt: Nohen wird zur Großbaustelle

Die Uhr bis zum Anrücken der Bagger tickt: Nach Ostern – der genaue Termin steht nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach noch nicht fest – wird in Nohen eine Großbaustelle eingerichtet, die bis ins nächste Jahr hinein bestehen bleibt. Der bald beginnende Ausbau der Ortsdurchfahrt (L 172) drückt auch dem Haushaltsplan 2018/2019, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig verabschiedet hat, einen deutlichen Stempel auf.

Bald werden in der Ortsdurchfahrt Nohen Bagger und Baumaschinen das Bild beherrschen. Denn das Land lässt die L 172 auf Vordermann bringen, wobei dann auch erstmals ein Gehweg entlang der Hauptstraße entsteht. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm

Denn im zum Etat gehörenden Investitionsprogramm der 360-Einwohner-Kommune ist ein Ausgabeposten in Höhe von 410.000 Euro enthalten. Dieser Betrag bezeichnet den Anteil der Gemeinde, den sie bei diesem Gemeinschaftsprojekt übernehmen wird. Wie bei der Erneuerung von Ortsdurchfahrten üblich, finanzieren die Nohener den Bau der Gehwege und die Errichtung der neuen Straßenbeleuchtung. Im Nahedorf gibt es dabei noch eine Besonderheit: Bisher gab es dort größtenteils noch keinen Bürgersteig entlang der L 172, was sich nun ändern wird. Den Ausgaben in Höhe von 410.000 Euro stehen auch Einnahmen gegenüber. 69.000 Euro fließen in Form eines Landeszuschusses in die Gemeindekasse zurück. Die Einwohner von Nohen sitzen mit 258.000 Euro bei diesem Vorhaben im Boot. Da es im Nahedorf das System des sogenannten wiederkehrenden Beitrags gibt, leisten jedoch nicht nur die unmittelbaren Anlieger der L 172 diese Zahlungen, sondern alle Nohener Bürger (mit Ausnahme des Neubaugebiets) werden dazu herangezogen.

Im Bürgerhaus wird unter anderem der Eingangsbereich saniert. Foto: Reiner Drumm

Wenn die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von etwa 850 Metern auf Vordermann gebracht wird, sind zudem die Verbandsgemeindewerke beteiligt. Sie investieren rund 1 Million Euro in die Installation neuer Trinkwasserleitungen und eines Regenwasserkanals inklusive Hausanschlüssen. Dritter Projektpartner ist schließlich das Land, das sich laut LBM die Erneuerung der Fahrbahn circa 950.000 Euro kosten lässt.

Die beiden letztgenannten Summen belasten das Budget der Gemeinde Nohen jedoch nicht. Anders sieht das mit dem Dorfgemeinschaftshaus aus. In der früheren Schule will die Gemeinde den Eingangsbereich und die Toilettenanlagen sanieren. Das kostet voraussichtlich circa 110.000 Euro, wobei das Land einen 58.000-Euro-Zuschuss aus dem Investitionsstocks zugesagt hat.

Dass beide Vorhaben nach jahrelangem Warten der Nohener nun verwirklicht werden, sei kein Luxus, sondern definitiv erforderlich, stellte Lorenzo Warth, Sachbearbeiter bei der VG-Verwaltung Birkenfeld, in der Ratssitzung klar. Dem pflichtete Ortsbürgermeisterin Jutta Kunz bei: „Wir brauchen ein funktionierendes Gemeinschaftshaus, und es ist schon aus Sicherheitsgründen wichtig, dass wir an der Ortsdurchfahrt endlich einen Bürgersteig bekommen.“

Der Preis für diese neuen Projekte ist aber ein weiterer Anstieg des Schuldenbergs. Aktuell steht die Gemeinde mit rund 160.000 Euro in der Kreide. Für die geplanten Arbeiten an der Ortsdurchfahrt und am Gemeinschaftshaus muss die Kommune 2018 jedoch neue Investitionskredite in Höhe von circa 162.200 Euro aufnehmen. Hinzu kommen 36.830 Euro an Kassenkrediten, um das Minus im laufenden Finanzgeschäft (30.600 Euro abzudecken) und 6230 Euro in die Tilgung von Altkrediten zu stecken. „Die Zahlen können keinem gefallen. Wir sind aber auch nicht die einzige Gemeinde, die so an der Wand steht“, sagte Kunz und erinnerte daran, dass zum Beispiel beim jüngsten Treffen der sechs Westricher Nahetalgemeinden – einer Arbeitsgruppe, der auch Nohen angehört – die Finanznot der Kommunen ein zentrales Thema war (die NZ berichtete).

Zwar sind im Etat auch Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro für die Erstellung einer Dorfchronik und eine Jubiläumsfeier eingestellt, ob Letztere aber wie ursprünglich geplant 2019 stattfinden wird, ist noch offen. Denn im Unterschied zur früheren Annahme, dass Nohen dann 750 Jahre alt wird, gebe es nun die neue Erkenntnis, dass der Ort bereits 1220 erstmals urkundlich erwähnt wurde. „Insofern sollten wir darüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht besser 2020 eine 800-Jahr-Feier veranstalten“, schlug die Ortschefin vor.

Die Gemeinde lädt für Donnerstag, 29. März, ab 19 Uhr zu einer Bürgerversammlung ein, bei der umfassende Informationen zum Ablauf der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt im Mittelpunkt stehen.

