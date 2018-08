Erlebniszentrum an Steinbachtalsperre gelobt

Aus unserem Archiv

Kempfeld

„Ein solch spannendes Projekt wie das Wasserwissenswerk von der Idee bis zur Realisierung in nur knapp zwei Jahren umzusetzen, ist eine beeindruckende Leistung“, lobte Umweltstaatssekretär Thomas Griese an der Steinbachtalsperre. Dort besuchte er das fast fertiggestellte Erlebniszentrum, um sich über den Stand der Bauarbeiten zu informieren. Umweltministerin Ulrike Höfken wird das neue Besucher- und Informationszentrum rund um das Thema Trinkwasser am Montag, 18. Juni, offiziell eröffnen.