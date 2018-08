Entwarnung in Baumholder: Legionellen sind abgetötet

Bei einer Routinekontrolle sind auf dem US-Stützpunkt in Baumholder und im US-Hospital in Landstuhl Legionellen im Trinkwasser entdeckt worden. Eine entsprechende Meldung des Südwestrundfunks haben die US-Behörden auf NZ-Anfrage bestätigt.

Heiß durchspülen: Die mitunter gefährlichen Legionellenbakterien sterben bei Wassertemperaturen von 60 Grad ab.

Foto: TU Dresden – dpa

Das Problem sei inzwischen behoben, nachdem die betroffenen Leitungen mit heißem Wasser gespült wurden. Die Bakterien waren im Februar bei Untersuchungen in einigen Duschen des Hospitals und in 20 zum Teil unbewohnten Wohnungen in der Housing Baumholder gefunden worden. Erkrankt war niemand. Die Bakterien können grippeähnliche Beschwerden bis hin zur Lungenentzündung hervorrufen.

Zu Problemen mit Legionellen kommt es immer wieder, wenn Leitungen nicht durchgehend gespült werden. Die Bakterien kommen in Süßwasser natürlich vor und werden zum Problem, wenn das Wasser auf über 35 Grad erwärmt wird und man den Keim beim Duschen einatmet.