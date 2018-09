Endoskopie-Diebe stehen bald vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Trier hat zwei Männer aus Kolumbien wegen des Diebstahls von Endoskopiegeräten in mehreren Krankenhäusern angeklagt. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, teilt die Anklagebehörde mit.

Die beiden Männer waren observiert und im November von der Kripo in Ludwigshafen auf frischer Tat ertappt worden. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

Der Gesamtschaden betrage etwa 3 Millionen Euro. Es waren vor allem Kliniken in Rheinland-Pfalz betroffen, aber auch im Saarland und in Hessen. Die beiden Männer im Alter von 30 und 42 Jahren sollen sich auf den Diebstahl von Endoskopen spezialisiert haben. Die Beschuldigten sollen geeignet erscheinende Krankenhäuser ausgekundschaftet, anschließend dort eingebrochen und die Geräte gestohlen haben. Weitere Bandenmitglieder in Kolumbien sollen dann das Diebesgut in Südamerika verkauft haben.

Dem 42-jährigen Hauptangeklagten werden Diebstähle in mindestens 13 Krankenhäusern in den Jahren 2016 und 2017 vorgeworfen, darunter in Kliniken in Idar-Oberstein, Baumholder, Landstuhl, Bad Dürkheim, Speyer und Ludwigshafen. Sein jüngerer Kumpane soll an sechs Taten beteiligt gewesen sein.

Die beiden Männer waren observiert und im vergangenen November von der Kripo in Ludwigshafen auf frischer Tat ertappt worden. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Einen Verhandlungstermin im Landgericht Trier gibt es bislang nicht.