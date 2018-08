Ende einer Ära: Ortsbürgermeister Bernd Märker hört 2019 auf

Wenn nicht noch irgendetwas Unerwartetes passiert, dann steht schon jetzt fest: Die 2016 eingeleitete und inzwischen abgeschlossene Erschließung eines Neubaugebiets war das letzte große Projekt in Bernd Märkers Ära als Gemeindechef von Dambach. Denn bereits in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat er angekündigt, dass er bei den Kommunalwahlen Mitte 2019 nicht mehr für dieses Amt antreten wird.

Der Zahn der Zeit hat ganz offenkundig schon arg am historischen Dorfbrunnen von Dambach genagt. Damit er wieder zum Schmuckstück wird, auf dessen Vorplatz sich die Einwohner auch mal zum Plausch treffen, soll er restauriert werden. Foto: Munsteiner

„Ich wäre dann 60 Jahre alt, von denen ich 15 Jahre Ortsbürgermeister und zuvor 10 Jahre Ratsmitglied war. Ich denke, dass man nach so langer Zeit dann auch mal aufhören kann“, sagt Märker, der sich zuletzt bei der Urwahl 2014 gegen den Mitbewerber Rainer Bierbrauer durchgesetzt hatte und als Angehöriger der SPD-Fraktion auch im Birkenfelder Verbandsgemeinderat sitzt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Wichtig sei ihm vor allem, betont Märker, „dass ich meinem Nachfolger im nächsten Jahr eine finanziell geordnete Situation hinterlassen will und er keine Erbschaften vorfindet, die er nicht bewältigen kann.“

Hoffen auf Hilfe aus Mainz

Bernd Märker ist seit 2004 als Ortschef im Amt. Foto: privat

Insofern sind bis zu seinem Rückzug auch keine größeren Investitionen mehr im rund 170 Einwohner zählenden Ort geplant. Ins Auge gefasst wird lediglich die Restaurierung des Dorfbrunnens inklusive Umgestaltung des kleinen Vorplatzes, deren Kosten auf circa 25.000 Euro geschätzt werden. „Wir packen dieses Vorhaben aber nur an, wenn wir damit in ein dafür speziell aufgelegtes Förderprogramm des Landes aufgenommen werden und einen Zuschuss erhalten“, sagt Märker. Auf ähnliche Weise hatten im VG-Gebiet zuletzt 2017 die Dienstweilerer ihren Dorfbrunnen wieder auf Vordermann gebracht.

15.000 Euro sind zudem im Entwurf des noch nicht vom Rat verabschiedeten Doppelhaushaltsplans für die Jahre 2018 und 2019 eingestellt, damit auch in Dambach der Prozess der von Fachleuten begleiteten Dorfmoderation angestoßen wird. „Wenn dieser Antrag bewilligt wird, gibt es ebenfalls eine hohe Landesförderung, sodass wir selbst nur einen Eigenanteil von 3000 Euro finanzieren müssen“, betont der 58-Jährige.

Die Erschließung des Neubaugebiets mit insgesamt acht Parzellen hat laut Märker insgesamt rund 220.000 Euro gekostet. Abzüglich der Anliegerbeiträge, musste die bis dahin schwarze Zahlen schreibende Gemeinde rund 100.0000 Euro selbst stemmen. Ein Teil dieser Investition konnte nach Auskunft des Ortschefs durch den Zugriff auf die Rücklage abgedeckt werden. Die Kommune nahm für diese Investition aber auch ein Darlehen in Höhe von 60.000 Euro auf. „Man muss dabei aber auch bedenken, dass wir noch einen Gegenwert von etwa 120.000 Euro haben, wenn wir die restlichen drei Grundstücke auch noch an den Mann bringen können“, betont der Ortschef. Drei Eigenheime stehen im Baugebiet schon, zwei weitere Bauplätze wurden bereits verkauft.

Ins Wehklagen anderer Amtskollegen wegen der hohen, bei insgesamt 92,3 Prozent liegenden Umlagezahlungen an Kreis und VG will Märker übrigens nicht einstimmen. Er betont vielmehr: „Ich richte mein Augenmerk in erster Linie darauf, dass wir mit dem Rest, der noch übrig bleibt, verantwortungsvoll umgehen und versuchen, neue Schulden zu vermeiden.“

LED-Lampen in an allen Straßen

Als Beispiel für den sinnhaften und nachhaltigen Umgang mit dem Geld der Gemeinde führt der Ortschef die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Dambach auf LED-Lampen an, die Ende 2014 erfolgte. Das habe die Kommune damals zwar 13.000 Euro gekostet, „aber vor vier Jahren haben wir auch noch 2400 Euro an Stromkosten bezahlt. Die jüngste Jahresrechnung betrug hingegen nur noch 870 Euro. Die Investition wird sich also schnell amortisiert haben“, betont Märker. Im Hinblick auf das Dorfleben wurde zudem nach der Schließung des letzten Lokals im Ort ein sogenannter Bürgertreff im Feuerwehrhaus eingerichtet, wofür die Gemeinde auch eine Gaststättenkonzession erhalten hat.

Seit 2017 ist das Domizil der Brandschützer donnerstagabends und sonntagmorgens geöffnet, damit die Bewohner dort zusammensitzen, klönen oder Karten spielen können. Das Feuerwehrhaus, dessen großer Raum für bis zu 40 Personen Platz bietet, gehört bereits der Gemeinde. Die Unterhaltungskosten wie Heizung, Wasser oder Versicherungen teilt sie sich aber mit der VG, weil diese für den Brandschutz verantwortlich ist.

Auflösung oder Fusion denkbar

Ob diese Regelung noch lange Bestand haben wird, ist jedoch fraglich. Denn wie in etlichen anderen Dörfern plagt auch die Dambacher Wehr chronischer Personalmangel. Daher steht auch bei dieser Truppe die Auflösung beziehungsweise Fusion zur Debatte, wobei diese Neuorientierung dann wohl in Richtung Brücken erfolgen wird, wo die VG eine Schwerpunktwehr etablieren will.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner