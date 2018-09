Eltern gestehen Misshandlung: Bewährungsstrafe am Amtsgericht

Der Stiefvater räumte die Kindesmisshandlung gleich zu Prozessbeginn ein. Die leibliche Mutter gestand erst unter massivem Druck vonseiten der Staatsanwaltschaft, dass sie ihre drei kleinen Töchter zwischen Mai 2012 und April 2014 mehrfach misshandelt hat, unter anderem durch Schläge mit einem Kabel und Gürteln auf den nackten Po und die Oberschenkel.

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Foto: David Ebener/Archiv – dpa

Weitere aktenkundige Vorkommnisse: Der Stiefvater hatte nach einem der Mädchen einen Schuhschrank geworfen, offenbar wurde Biomüll ins Bett eines der Mädchen gekippt. Die Ehepartner wurden zu jeweils einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Beide müssen zudem in hohem Umfang Sozialstunden ableisten und erhalten Bewährungshelfer.

Das öffentliche Interesse an dem Prozess war am zweiten Verhandlungstag, der letztlich überraschend mit einem Urteil endete, recht groß. Manche der Besucher nahmen das Urteil kopfschüttelnd zur Kenntnis, verliehen ihrer Sorge Ausdruck, was nun aus den weiteren Kindern der verurteilten Mutter wird: Die drei Töchter aus erster Ehe leben mittlerweile beim leiblichen Vater, ein Kind aus zweiter Ehe wurde in einer Pflegefamilie untergebracht, zwei weitere Kleinkinder leben bei dem verurteilten Elternpaar.

Die Beweislast mit Blick auf die aus Polen stammende 36-jährige Mutter war erdrückend: Ein Familienrichter, eine Ermittlungsrichterin, eine Sozialpädagogin sowie der Verfahrensbeistand schilderten die Aussagen der ältesten, damals elfjährigen Tochter mehr oder weniger identisch. Es gab keinerlei Widersprüche oder Ungereimtheiten. Die Aussagen des Mädchens, das durch einen Anwalt als Nebenklägerin vertreten wurde, stuften Staatsanwalt Thomas Gleichmann und Strafrichter Johannes Pfeifer als absolut glaubwürdig ein. Auch die defizitäre Erziehungsfähigkeit der Angeklagten wurde mehrfach betont.

Gleichmann warnte: Sollte es dazu kommen, dass die älteste, heute 15-jährige Tochter aussagen muss, was erneut eine extrem große Belastung für die junge Frau wäre, werde er ein Geständnis der Mutter nicht mehr akzeptieren und strafmildernd berücksichtigen. Eine Warnung, die letztlich Früchte trug. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde das Mädchen in den Zeugenstand gebeten.

Es kam allerdings zu einer kurzen Aussprache zwischen Mutter und Tochter. Und auch eine Entschuldigung der Mutter folgte. Torsten Vogt, Anwalt der Angeklagten, informierte dann darüber, dass seine Mandantin geständig sei. Allerdings: Selbst und überzeugend formulieren wollte die Mutter ihr Geständnis nicht. Gleichmann betonte denn auch: „Für dieses Geständnis bekommen Sie ganz sicher nicht das Bundesverdienstkreuz. Dennoch: Meine Hochachtung, dass Sie es überhaupt ansatzweise getan haben. Es ist schwer zuzugeben, als Mutter wegen Überforderung versagt zu haben.“ Gewalt sei nie eine Alternative, und es sei eine „Sauerei“, dass die Tochter überhaupt im Gerichtssaal habe erscheinen müssen. Er forderte eine zur Bewährung auszusetzende Freiheitsstrafe von 14 Monaten.

Richter Johannes Pfeifer mahnte mit biblischem Zitat: „Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.“ Man sei schnell mit Urteilen über eine Frau wie die Angeklagte: „Eltern sollten in sich gehen und sich fragen, wie sie reagieren, wenn Kinder nerven.“ Die Mutter sei tatsächlich mit der Erziehung der Kinder überfordert gewesen. Dazu seien wirtschaftliche Not und eigene Gewalterfahrungen aus der Kindheit gekommen. Er halte die Mutter aber nicht für eine „Sadistin“.

Von unserer Redakteurin Vera Müller