Einsatz in Mainzer Straße: Hausbewohner bleiben bei Dachstuhlbrand unverletzt

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 mussten am Dienstagnachmittag einen Dachstuhlbrand in einem Haus in der Mainzer Straße löschen. Die Bewohner – ein junges Ehepaar – hatten selbst gegen 15.30 Uhr die Rauchentwicklung im Gebäude bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagt Wehrleiter Jörg Riemer im NZ-Gespräch.