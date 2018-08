Aus unserem Archiv

Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, heulten in mehreren Orten des Kreises die Sirenen. Gemeldet wurde ein Brand im Nationalpark an der L175 zwischen Börfink und Hermeskeil – glücklicherweise stellte sich das Ganze als ungefährlich heraus. Wie die Polizei mitteilte, wurde lediglich ein Areal von rund 10 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen.