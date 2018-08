Einsatz bei Börfink: Neuerlicher Waldbrand im Nationalpark

Kann das wirklich alles noch Zufall sein, oder ist da jemand unterwegs, der vorsätzlich im Wald zündelt? Am Mittwochabend musste die Feuerwehr zum dritten Mal binnen sechs Tagen ausrücken, um im Nationalparkgebiet bei Börfink einen Brand zu löschen.

Der dritte Brand im Nationalparkgebiet bei Börfink Anfang Mai. Viele stellen sich die Frage: Kann das wirklich alles noch Zufall sein, oder ist da jemand unterwegs, der vorsätzlich im Wald zündelt? Foto: Axel Munsteiner

Eine Gruppe Radfahrer hatte in der Nähe des Wanderparkplatzes zwischen Abentheuer und Börfink Rauchentwicklung im Wald festgestellt.und um 20.18 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach Auskunft der Polizei in Birkenfeld war ein auf dem Boden liegender Baum in Brand geraten.

Die ersten Einsatzkräfte der eingesetzten Wehren aus Abentheuer, Buhlenberg und Börfink waren zunächst mit Feuerlöschern zur Brandstelle geeilt, bevor ihre Kollegen rasch die Wasserversorgung aufgebaut und das Feuer schnell unter Kontrolle hatten. Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe könne ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen nicht ausgeschlossen werden, heißt es seitens der Birkenfelder Polizei auf Nachfrage unserer Anfrage. Die weiteren Ermittlungen liegen aber in den Händen der Kripo Idar-Oberstein. Am vorigen Wochenende hatte es zunächst am Freitag zwischen Börfink und Muhl sowie am Samstagabend in der Nähe des Börfinker Ortsteils Thranenweier gebrannt.

ax