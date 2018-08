Einsatz am Umwelt-Campus: Fotovoltaikanlage gerät in Brand

Aus unserem Archiv

Hoppstädten-Weiersbach

Auf dem Gelände des Umwelt-Campus ist es am Dienstag zu einem Schmorbrand an einer Fotovoltaikanlage gekommen, die auf dem Dach eines Gebäudes an der Fachhochschule installiert war. Wegen der Rauchentwicklung wurde gegen 12.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte den Brand aber schnell gelöscht.